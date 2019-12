Moşi pe motociclete, în Ajunul Sfântului Nicolae, ca să îi bucure cu cadouri pe copii

În acest an, Moş Nicolae se urcă pe motocicletă şi porneşte pe străzile municipiului Sfântu Gheorghe pentru a le împărţi copiilor cadouri.



Aproximativ 20 de motociclişti şi-au „echipat” deja motoarele cu luminiţe de Crăciun, iar joi, 5 decembrie 2019, de la ora 17:00, vor porni în paradă pe străzile oraşului şi vor împărţi 400 de pachete cu dulciuri.



„Este prima acţiune de acest gen şi am vrea să devină un obicei ca în fiecare an să le dăruim copiilor cadouri de Moş Nicolae. Ne-am gândit la 400 de pacheţele cadou, nu ştiu câţi copii vor veni dar sper să ne ajungă pachetele. Orice copil din Sfântu Gheorghe pe care îl vom găsi în Piaţa Libertăţii va primi cadou. Este un gest simbolic, vrem să putem face o bucurie. Sunt 20 de persoane care au zis că vin sigur, dar depinde şi de vreme...pentru că sunt unele persoane care probabil nu vor veni dacă e zăpadă, frig, polei”, a explicat organizatorul acţiunii, Mark Janos.





Acesta a și explicat că ideea i-a venit după ce a văzut pe internet că o asociaţie din Statele Unite ale Americii organizează astfel de acţiuni.