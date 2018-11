Monument dedicat cărturarului Diaconul Coresi, în curtea Bisericii Sf. Nicolae

Descriere foto: Diaconul Coresi are un bust la Braşov. La doi paşi de statuia mai veche Coresi, care nu seamănă deloc cu Coresi...

Bust al cărturarului român Diaconul Coresi, dezvelit în curtea Bisericii Sf. Nicolae, din Brașov!



De luni, 12 noiembrie 2018, Diaconul Coresi are un bust în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, unde este şi Muzeul Primei Şcoli Româneşti.



Acolo, instituţia adăposteşte de multă vreme o replică a tiparniţei sale. Sculptura dezvelită ieri este opera unui artist braşovean, stabilit în nord-ul ţării și a fost comandată de Asociaţia Corona Braşov cu ocazia Centenarului Marii Uniri.



Diaconul Coresi mai are o statuie în curtea Bisericii, chiar lângă Muzeul Primei Şcoli Româneşti, dar nu prea seamănă cu cărturarul, susţine directorul instituţiei. „Comuniştii ne-au mai dat o statuie Coresi, care nu seamănă deloc cu Coresi şi nu corespunde deloc cu simbolul Coresi. Acum am găsit uşa deschisă la acest mare artist al României – Radu Ciobanu, pe care-l cunosc de aproximativ 40 de ani, l-am cunoscut într-o conjunctură mai nefericită, lucra în pivniţa Muzeului nostru, că n-avea unde să lucreze”, a susţinut pr. prof Vasile Oltean, directorul Muzeului Prima Şcoală Românească.



Bustul este din bronz şi a fost realizat după o tehnologie de ultimă oră la Baia Mare. „Mai de durată este partea de pregătire, este mai complicată, este vorba despre schiţe, proiecte. Când ai foarte bine proiectul conturat, lucrarea devine destul de uşor de făcut”, a explicat artistul Radu Ciobanu.



Ceremonia de dezvelire a fost urmată de o slujbă oficiată de un sobor de preoţi, în frunte cu protopopul Braşovului, preot Dănuţ-Gheorghe Benga.



Evenimentul de la Brașov, a fost dedicat sărbătoririi Centenarului României.



Diaconul Coresi, originar din Târgovişte, şi-a desfăşurat activitatea la Braşov. Diaconul Coresi a fost primul tipograf român, diacon ortodox, traducător și meșter tipograf. Datorită Diaconului Coresi, suntem singura ţară din lume care păstrează limba din acel secol. A fost editorul primelor cărți tipărite în limba română. A editat în total circa 35 de titluri de carte, tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate ținuturile românești, facilitând unitatea lingvistică a poporului român, dar și apariția limbii române literare.