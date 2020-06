Montarea primei stații de pompare, la lucrările la canalizarea din Șchei

Descriere foto: Proiectul de branșare a aproximativ 100 de gospodării din Șchei care deversau apa menajeră în canalul Graft (cunoscut și sub numele de Spurcata) la rețeaua publică de canalizare a ajuns în etapa montării primei stații de pompare individuală; Sursa: bzb.ro



În câteva luni, brașovenii și turiștii ar putea scăpa de „mirosul de Spurcata”. Lucrările la canalizarea din Șchei au ajuns în etapa montării primei stații de pompare!



Început în urmă cu două luni, proiectul de branșare a aproximativ 100 de gospodării din Șchei care deversau apa menajeră în canalul Graft (cunoscut și sub numele de Spurcata) la rețeaua publică de canalizare a ajuns în etapa montării primei stații de pompare individuală. Lucrările la rețeaua de canalizare sunt realizate de Compania Apa Brașov, în urma unor solicitări depuse de municipalitatea brașoveană.



Scopul acestei lucrări este preluarea tuturor apelor menajere în sistemul public de canalizare, având în vedere că o parte dintre acestea aveau un sistem de deversare a apelor uzate care utiliza Pârâul Graft, conform proiectelor realizate în perioada interbelică.



„Inițial, am identificat 94 de immobile ce trebuiau racordate la rețeaua publică, dar, între timp, am descoperit și alte case, care deși aveau posibilitatea de a se racorda direct în canalizarea menajeră, au fost proiectate astfel încât apele uzate să fie deversate în Graft”, a declarat directorul de exploatare al Companiei Apa Brașov, Teodor Sava. Potrivit reprezentantului Companiei Apa Brașov, la finalul lucrării se va putea spune că toate locuințele din Șchei vor fi racordate la rețeaua publică de canalizare, care în acest cartier va fi în totalitate modernizată.





Lucrarea este extrem de complexă, deoarece nu există un plan de situație a acestei rețea paralele de canalizare și nici a canalului Graft. Compania Apa trebuie să stabilească, prin foraje, traseul Pârâului Graft, dar și să găsească un traseu pentru noua canalizare, care să meargă paralel cu acesta.





„Rețeaua de canalizare la care lucrăm acum trebuie să preia toate deversările menajere care se făceau în Pârâul Graft. Șcheiul este canalizat, însă structura geometrică a cartierului nu permitea ca anumite zone să fie deservite de canalizare publică existentă. Noi am făcut un proiect care prevede amenajarea unei canalizări paralele, prin zonele foarte greu accesibile sau, în opinia unora, imposibil de realizat. Este extraordinar de dificil, pentru că trebuie să ne strecurăm printre zidurile caselor și caseta prin care trece Pârâul Graft. Nu știm exact pe unde trece acest pârâu, am verificat arhivele, nu am găsit informații și singura modalitate de a descoperi traseul pârâului a fost să facem săpături de sondaj și să ne strecurăm printre case și pârâu pentru a prelua canalizările. Am avut zile în care am avansat cu 30-40 de metri și zile în care am avansat cu 6 metri”, a explicat directorul de exploatare al Companiei Apa Brașov, Teodor Sava.





Acesta a mai spus că la începutul acestei săptămâni a fost programată realizarea unei stații de pompare, prima dintre multele care vor fi amplasate. „Canalizarea care iese din case este mai jos decât noua conductă, noi nu putem amplasa această conductă mai în adâncime pentru că nu mai avem pantă pentru a ne racorda în canalizarea menajeră de pe o stradă adiacentă și din acest motiv este necesar să amplasăm aceste stații de pompare”, a continuat Sava.



Proprietarii vor plăti și canalizarea, dar și curentul



Fiecare microstație de pompare deservește un singur imobil și are un motor electric care va fi racordat la rețeaua de curent a proprietarilor. Totuși, potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, consumul de curent nu va afecta semnificativ cheltuielile proprietarilor (va fi vorba de câțiva lei lunar), iar microstațiile sunt plătite de Compania Apa.





După finalizarea canalizării din Șchei, Graftul va mai fi igienizat o dată



Conform Primarului Brașovului, George Scripcaru, lucrările la această rețea de canalizare avansează destul de bine. „Sper ca în câteva luni, pârâul să fie curat, după care vom face încă o etapa de igienizare și amenajare a cursului de apă. Este o lucrare importantă, pentru a putea transforma Aleea de După Ziduri într-o adevărată alee de promenadă, iar cetățenii din Șchei să aibă o rețea de canalizare conform regulilor din zilele noastre. După cum știți, am demarat un proiect de punere în valoare a zonei După Ziduri, împreună cu cei de la Amural, proiect ce include și reamenajarea canalului Graft. Pentru a putea realiza acest lucru, am solicitat Companiei Apa, încă de anul trecut, să branșeze toate locuințele din Șchei la rețeaua publică de canalizare, astfel încât acestea sa nu mai deverseze apa menajeră în Graft”, a declarat primarul George Scripcaru.