Moment „Queen” pe scena Cerbului de Aur 2019

Descriere foto: Un fragment din celebrul musical „We will rock you” va fi prezentat Seara de Gală a Cerbului de Aur 2019, pe scena de la Braşov; Sursa: infomusic.ro



Seara de Gală a Cerbului de Aur 2019 va marca o premieră pentru televiziunile din România – un fragment din celebrul musical „We will rock you” va fi prezentat pe scena de la Braşov.



În premieră şi în exclusivitate, piesele cu care legendara trupă Queen a făcut istorie şi care fac parte din „We will rock you”, scris de Ben Elton în 2002 pe baza a 22 de hituri din repertoriul emblematicei formaţii, se vor auzi în Piaţa Sfatului.



În show-ul de sâmbătă seara (24 august 2019), o vom vedea pe Loredana, alături de Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu, Vlad Nicolici şi alţi artişti din trupa musicalului. Lor li se vor alătura, la sfârşitul acestui moment, toţi cei 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare Cerbul de Aur 2019.



„We will rock you” cu fragmente din memorabilele melodii „We will rock you”, „I want to break free”, „Somebody to love”, „Killer queen”, „I want it all”, „Kind of magic”, „Who wants to live forever”, „Headlong”, „We are the champions” spune o poveste despre puterea extraordinară a muzicii şi a dragostei într-o lume a viitorului. Musical-ul este pus în scenă de 17 ani cu mare succes, fiind montat în 15 ţări, cu peste 20 de milioane de spectatori.



Producţia românească a musicalului a fost lansată în România în aprilie 2019, la Bucureşti, într-o senzatională punere în scenă, semnată de Răzvan Mazilu.



Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în perioada 22-25 august 2019, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi platforma TVR+, de la ora 21.00.