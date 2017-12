Moment festiv la final de an, pentru micii sportivi ai Râșnovului

Descriere foto: Serbările de final de an, pentru micuții sportivi de la Râșnov; Sursa:bzb.ro



Sute de copii și părinți au participat la serbările de final de an de la cluburile râșnovene CS Olimpic Cetate și CSȘ Dinamo.



La cele două cluburi sportive din oraşul Râşnov, CS Olimpic Cetate şi CSŞ Dinamo, au avut loc înaintea Crăciunului serbările de final de an, ambele desfăşurându-se la cinematograful „Amza Pellea” din localitate.



Copiii de la cele două cluburi au lăsat pentru câteva ore echipamentul şi au intrat în rolul de artişti, oferindu-le celor prezenți colinde şi poezii dedicate Crăciunului.



În cadrul spectacolului de la CS Olimpic, a putut fi urmărită şi o retrospectivă a activităţii clubului înfiinţat cu trei ani în urmă, un film cu imagini de la toate cele 12 secţii.



În cadrul evenimentului, au fost premiaţi cei 54 de medaliaţi din anul 2017 ai clubului, membri ai secţiilor de majorete, scrimă, schi fond-biatlon, sărituri cu schiurile şi fotbal, fiind acordate distincţii şi partenerilor clubului sportiv, sponsorilor şi celor care i-au susținut.



„Obiectivul nostru a fost atins atunci când am reuşit să scoatem din casă, de la tabletă şi calculator, sute de copii din oraş. Aşteptăm ca de la anul şi mai mulţi micuţi care să folosească sălile şi terenurile de sport pe care autorităţile locale le pun la dispoziţia lor, căci pentru ei au fost construite şi sunt întreţinute an de an. Le urăm tuturor sportivilor, antrenorilor, părinţilor şi partenerilor sărbători fericite şi să aibă parte de un An Nou mai bun!”, a declarat Liviu Butnariu, primarul Râşnovului.



La ora actuală CS Olimpic Cetate Râşnov are 388 de sportivi, la 12 secţii - fotbal, majorete, tenis, handbal, lupte, volei, rugby, sărituri cu schiurile, schi fond, schi biatlon, karate şi scrimă.