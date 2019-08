Mituri despre cuptorul cu microunde: adevărate sau false?

1. Microundele fac mâncarea gătită astfel să fie toxică

2. Folosirea frecventă a cuptorului cu microunde te îmbolnăvește

3. Cuptorul cu microunde te poate arde

4. Cuptorul cu microunde distruge toți nutrienții din alimente

5. Nu se pot găti orice alimente la microunde

Cuptorul cu microunde este prezent în ziua de azi în 90% din casele din SUA și Europa, dar încă este tributar unor suspiciuni, unele întemeiate, iar altele nu. La răstimpuri, apar informații pe rețelele sociale sau pe diverse site-uri care perpetuează o mulțime de mituri cu privire la microunde: că acestea contaminează apa, că fac ouăle să explodeze, că emit radiații nocive etc. Unele sunt adevărate, dar altele sunt pur și simplu niște enormități. Hai să vedem care cum sunt.Mâncarea gătită sau încălzită într-un cuptor cu microunde nu este cu nimic mai toxică decât mâncarea gătită în mod tradițional. Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvență, similare celor de la telefonul mobil, televizor sau radio, care acționează asupra unor molecule din apă, grăsimi sau zaharuri fără a le altera. Nu schimbă cu nimic compoziția chimică a alimentelor, dincolo de schimbările normale care se produc prin orice metodă de gătit. Microundele nu emit unde periculoase, nici nu alterează moleculele din mâncare, dar e adevărat că nu încălzesc uniform alimentele.Era o vreme în care cuptorul cu microunde era o ciudățenie atât de mare, încât se vorbea că te poate otrăvi, lăsa impotent sau orb, dacă-l folosești. Astăzi nu mai crede nimeni aceste lucruri (să sperăm!), dar continuă să existe credința că, dacă ne așezăm în fața lui când este în funcțiune, ne poate provoca cancer. Adevărul, însă, este că un cuptor cu microunde nu emite radiații ionizante, adică nu provoacă mutații în ființele vii, nu afectează ADN-ul, nici nu crește riscul de a dezvolta tumori.În 2005, Organizația Mondială a Sănătății a publicat un document în care explica că, dacă se urmează instrucțiunile producătorului, cuptorul cu microunde este sigur și convenabil pentru încălzirea sau prepararea mâncării pentru consum. În SUA, în manualele de utilizare, producătorii de cuptoare avertizează că nu e recomandat să fie introduse animale vii (pisici sau câini) în cuptoarele cu microunde pentru a le usca după baie. Și dacă acest lucru apare în manualul de utilizare, este pentru că, cu siguranță, la un moment dat, cuiva i s-a părut ok să facă asta.Spre deosebire de telefonul mobil sau de radar, cuptorul cu microunde folosește unde concentrate într-un spațiu închis. Riscul este să ne ardem atunci când punem mâna, neprotejați, pe vasele folosite la încălzirea sau prepararea mâncării. Trebuie să verificăm, totodată, că ușa cuptorului cu microunde se închide ermetic și că în cutia acestuia nu există fisuri care să permită undelor să iasă din spațiul închis. Cuptoarele cu microunde au sisteme de siguranță pentru a evita ca undele să părăsească pereții metalici ai aparatului. OMS avertizează că cel mai mare risc să ne ardem utilizând un cuptor cu microunde este atunci când scoatem mâncarea fierbinte din el.Alimentele gătite la microunde sunt la fel de sigure și au aceeași valoare nutrițională ca și cele gătite la cuptor sau pe un aragaz convențional. Evident, se pierd din nutrienți, dar acest lucru se întâmplă în orice fel am găti mâncarea.În favoarea cuptorului cu microunde este faptul că temperatura în interiorul său nu este foarte ridicată, iar energia penetrează mai profund în interiorul alimentului și, ca atare, se reduce timpul de gătire. De altfel, metoda de gătit prin care se pierd cei mai mulți nutrienți este fierberea, dacă tot suntem la acest capitol, pentru că se pierd vitaminele hidrosolubile.La microunde se poate găti orice, urmând instrucțiunile adecvate. Evident, un cuptor cu microunde are anumite limitări, dar asta se întâmplă pentru că aparatul nu atinge temperaturi foarte înalte la interior. Ce e adevărat, însă, este că la microunde gătitul nu este uniform și omogen.