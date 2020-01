ÎPS Laurențiu și academicianul Ioan Aurel Pop, cetățeni de onoare ai județului Brașov

Descriere foto: Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Liviu Streza și președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, au fost desemnați „cetățeni de onoare ai județului Brașov”; Sursa: bzb.ro



Mitropolitul Ardealului ÎPS Laurențiu Liviu Streza și academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, au fost desemnați „cetățeni de onoare ai județului Brașov”. Diplomele le vor fi înmânate pe 21 februarie 2020, la Colegiul Național „Andrei Șaguna”



Începând din 23 ianuarie 2020, județul Brașov are cetățeni de onoare. Mai exact, săptămâna trecută, în ședință de plen, aleșii județeni brașoveni au adoptat un proiect de hotărâre prin care a fost aprobat Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Braşov”. De altfel, în ședința de joi au fost acordate și primele două distincții, titlurile fiind primite de Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Liviu Streza și de academicianul Ioan Aurel Pop, președinte al Academiei Române.





Ce obligații au cetățenii de onoare:



Conform regulamentului aprobat de aleșii județeni, titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Braşov” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de județ unor cetăţeni români sau străini, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, acesta încununând o recunoaştere a unei cariere de excelenţă, a unor fapte, acte şi performante notabile.



Titlul de „Cetăţean de Onoare al Județului Braşov” se acordă persoanelor fizice din ţară şi străinătate, a căror activitate, existență, talent şi servicii deosebite sunt legate în mod deosebit de viaţa judeţului Braşov.



În calitatea sa de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Braşov” posesorul titlului are obligaţia de promovare a imaginii judeţului Braşov, de a susține dezvoltarea economică și socială a judeţului Brașov precum și de a susține interesele Judeţului Braşov şi ale țării.



Totodată, cetățenii de onoare au dreptul de a lua cuvântul în cadrul şedinţelor Consiliului Județean Braşov, la dezbaterile materialelor care privesc comunitatea. De asemenea, ei au dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Județean Brașov și pot asista gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Nu în ultimul rând, cetățenii de onoare pot susţine alocuțiuni scrise sau verbale în cadrul evenimentelor publice, cu acordul organizatorilor manifestării, în situația în care manifestările sau festivitățile fac referire la județul Brașov.





Cum au fost aleși cei doi cetățeni de onoare?



În timpul ședinței de plen, au fost prezentate și motivele pentru care cele două personalități au primit titlul. Mitropolitul Ardealului a primit titlul pentru că „este brașovean născut la Sâmbăta de Sus, iar de-a lungul carierei a ocupat mai multe funcții importante în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, acum fiind Mitropolitul Ardealului. De-a lungul timpului a fost permanent alături de comunitatea brașoveană, fiind implicat atât în activități culturale, cât și sociale, ceea ce justifică acordarea titlului de «Cetățean de onoare al județului Brașov»”.



Președintele Academiei Române, este absolvent al Colegiului Național „Andrei Șaguna” și are o vastă activitate științifică. Este unul dintre cetățenii Brașovului care reprezintă cu cinste județul nostru în mediul academic. De fiecare dată vorbește la superlativ despre învățământul din județul Brașov.



Urmaează acum, organizarea unui eveniment în data 21 februarie 2020, în sala festivă a Colegiului Național „Andrei Șaguna”, unde anul acesta Academia Română va sărbători 140 de ani de la nașterea sociologului Dimitrie Gusti, care a realizat numeroase cercetări în satele din județul nostru. Cu aceeași ocazie Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Liviu Streza și academicianul Ioan Aurel Pop își vor primi și oficial titlul de „Cetăţean de Onoare al Județului Braşov”.