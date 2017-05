Minori cercetaţi penal pentru comiterea unor fapte de tâlhărie

Descriere foto: citynews.ro



La data de 17 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, persoane necunoscute, ce veneau din spate, i-au sustras unei femei geanta pe care o purta pe umăr, în care se afla suma de 500 lei, în timp ce se deplasa pe strada Zorilor, din municipiul Braşov.



Verificările efectuate de polițiști cu operativitate au condus la identificarea autorilor faptei, stabilindu-se că aceștia sunt minori, în vârstă de 10, respectiv 13 ani, fiind instigați să comită fapta de către o altă persoană, în vârstă de 16 ani.



Față de persoana instigatoare s-a dispus efectuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și instigare la furt, fiind reținută, în data de 18 mai, pentru o perioadă de 24 ore.



Întrucât au vârsta sub 14 ani, ceilalți autori au fost internați în Centrul pentru Copilul Delincvent - Ghimbav.



Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.