Ministrul Turismului vrea să înlocuiască frunza din brandul turistic al României cu o oaie

Turoperatorii critică și ironizează intenția.





Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a anunțat săptămâna trecută pe oamenii de afaceri din domeniu că și-a propus să schimbe brandul turistic al României, urmând să înlocuiască celebra frunză a Elenei Udrea cu o oaie, pentru a construi imaginea turistică a țării în jurul legendei Miorița.



Turoperatorii dezaprobă schimbarea brandului, spunând că în turism sunt probleme mult mai importante de rezolvat și ironizează ideea de a înlocui frunza cu o oaie.



Miorița, cred ei, este o legendă tristă, pesimistă, cu trei români care se omoară între ei, iar oaia în sine e percepută ca un animal supus. În plus legenda Mioriței le este cunoscută doar românilor, turiștii din afara țării necunăscând povestea, neputând să înțeleagă asocierea. Aceste lucruri îi fac pe turoperatori să considere neinspirată asocierea dintre Miorița și turismul românesc.



Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat marți, la Parlament, că le-a prezentat oamenilor de afaceri din turism ideea schimbării brandului turistic al României ca o discuție „principială”, în contextul în care trebuie realizate o serie de broșuri, și că ministerul nu intenționează să opereze rapid o astfel de schimbare, deoarece ar trebui plătiți 850.000 euro Comisiei Europene dacă este efectuată o schimbare până în 2020, dar că nu este vreo rușine să se discute despre simbolurile României și despre Miorița.



El a arătat că discuția sa cu turoperatorii nu a fost una oficială, destinată publicului, și că a lansat și el „o idee”. „Este vreo rușine că discutăm despre simbolurile României, despre Miorița? Este vreo rușine că ne folosim de legendele României? În primul rând trebuie să ne gândim că trebuie să promovăm România în interiorul ei, pentru că cei mai mulți turiști sunt în interiorul României, apoi trebuie să ne gândim la cei trei milioane de români, de cetățeni români, care vin de două ori pe an și cheltuiesc bani în activitatea aceasta turistică din România. Mulți dintre ei și-au și dezvoltat afaceri în turismul din România. Este vreo rușine că le reamintim românilor de legende și de simbolurile naționale?”, a afirmat Mircea Titus Dobre, referindu-se la discuțiile avute săptămâna trecută cu oamenii de afaceri din turism.



La Consiliul Consultativ de săptămâna trecută, reprezentanții mediului de afaceri n-au știut, inițial, dacă ministrul glumește sau vorbește serios atunci când le-a spus că vrea să reconstruiască brandul turistic în jurul legendei Miorița. Ei și-au dat seama că nu e glumă atunci când ministrul le-a prezentat ca exemplu, pe un ton serios, Spania, care își asociază imaginea cu un taur, Franța, cu cocoșul galic și le-a vorbit și despre vacă, care se regăsește și ea în brandul unor țări. În acest context, ministrul le-a explicat că Miorița ar reprezenta mai bine decât frunza imaginea turismului românesc.



Cei prezenți la întâlnirea cu ministrul spun că au fost surprinși de ușurința cu care acesta vorbește de schimbarea unui lucru atât de important fără să aibă, mai întâi, ample discuții cu mediul de afaceri.



Cu ani în urmă, celebra frunză a Elenei Udrea a luat naștere în urma mai multor întâlniri cu mediul de afaceri, dar chiar și așa a fost și a rămas extrem de controversat modul în care s-au desfășurat lucrurile.



Dragoș Anastasiu, proprietarul Eurolines, unul dintre cele mai mari grupuri de turism din România, și reprezentant al concernului TUI în în țara noastră, prezent la ședință, a confirmat că ministrul Dobre a vorbit despre Miorița ca posibil viitor brand turistic. „S-a discutat tema asta, s-a pus pe masă și a părut că ministrul vorbește serios. Eu i-am zis că în momentul de față avem un brand, bun, rău, putem să-l criticăm sau nu și că acum avem alte priorități decât să umblăm la brand. Eu cred că trebuie să umblăm la content, la ce-i în spatele brandului, nu la imaginea respectivă".



Anastasiu crede că Miorița înseamnă ceva doar pentru români, iar străinii nu ne asociază cu această baladă. În plus, adaugă Anastasiu, o astfel de asociere nu va aduce foarte multe beneficii turismului românesc. „Nu ne asociază lumea cu Miorița așa cum îi asociază pe francezi cu turnul Eiffel. Eu am mai văzut materiale făcute oficial în România, văzute prin ochii noștri. Brandul și tot ce e legat de promovare trebuie făcut prin ochii și cu mintea străinilor, nu a românilor. Eu, personal, nu cred că ar avea succes și nu cred că acum ar trebui să lucrăm la brandul de țară, pentru că avem unul deja. Cele mai importante lucruri ar fi cum rezolvăm criza masivă de personal, care sufocă industria, pentru că nu mai facem față clienților și pierdem la capitolul servicii, iar ce-a de-a doua mare problemă este promovarea, care trebuie făcută în parteneriat public-privat. Dacă nu se rezolvă cele două teme, orice facem, facem degeaba. Iar asta i-am spus-o și primului ministru, Sorin Grindeanu", a adăugat Dragoș Anastasiu.





Sursa: profit.ro