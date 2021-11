Ministerul Educației anunță că menține tezele

Ministerul Educației anunță că menține tezele. Ministrul Sorin Cîmpeanu explică de ce sunt importante: Teza, ca orice evaluare, nu este o pedeapsă, ci ne ajută să întelegem unde ne situăm cu adevărat, fără a ne minți pe noi înșine.





Cîmpeanu argumentează că “tezele susținute cu prezență fizică sunt ultimul bastion în calea scăderii relevanței notelor acordate de când s-a declanșat pandemia”.







“Faptul că elevii nu au dat teze de trei semestre, adică au fost privaţi de o evaluare importantă, acea singură evaluare care reflectă în mod corect nivelul elevilor la final de semestru are repercusiuni grave asupra stabilirii nivelului cognitiv al elevului. De asemenea, lipsa acestei evaluări importante îl pune în dificultate şi pe profesor care nu va putea să îşi stabilească o strategie didactică ulterioară adecvată. Dacă nu ştii exact nivelul elevului la momentul T0, cum știi, mai departe, unde are nevoie elevul de mai multă intervenție? Generația de elevi care se află acum în clasa a VIII-a este profund afectată de faptul că nu a susținut nici evaluarea națională din clasa a VI-a, evaluare care avea de asemenea rolul de a monitoriza gradul de asimilare de către elevi a curriculumului și de stabilire a măsurilor remediale”, afirmă Sorin Cîmpeanu.