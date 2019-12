Minifotbal: „Turneul Vedetelor Acerbis”, între Crăciun şi Revelion, la Sala Sporturilor

Între 27 şi 29 decembrie 2019, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi” va avea loc ediţia cu numărul 15 a „Turneului Vedetelor Acerbis”.



16 echipe se vor afla pe parchet, cu obiectivul de a câştiga trofeul, dar mai ales de a oferi un fotbal plăcut spectatorilor, aşa cum s-a întâmplat an de an, în spiritual prieteniei şi al sărbătorilor de iarnă.



Braşovenii îi vor putea vedea la lucru pe „Eurofantasticii” Petre Marin, Sorin Ghionea, Rică Neaga sau Gigel Coman (în echipa New Star), pe Dinu Todoran (No Problem Acerbis), Gyuszi Balint, Romeo Surdu şi Tibi Ghioane (Allstadt), Mugurel Buga şi Florin Stângă (Claly), Ştefan Grigorie, Florin Iacob şi Rareş Enceanu (La Sculărie), Georgian Păun (Farul Constanţa), Ionuţ Pârvu (Liriada), dar şi pe jucătorii de futsal sau minifotbal Adrian Pânzaru, Florin Matei şi Radu Burciu.



„Turneului Vedetelor Acerbis” va debuta vineri (27 decembrie 2019), la 11.00, oră la care vor începe meciurile fiecăriea dintre cele trei zile.

Intrarea este liberă.