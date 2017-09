Militarii veterani din Brașov, inițiază o campanie de donare de sânge

Descriere foto: Campanie de donare de sânge „Ajută Mereu, salvează o Viață, Vino și Donează!”; Sursa: pagina de fb a Asociației Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir”



Militarii veterani și veteranii cu dizabilități din Brașov vor să dea un exemplu pozitiv de implicare civică inițiind o campanie de donare de sânge prin care speră să îi determine pe brașoveni să facă la fel, să se implice și să doneze.



Asociația Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) lansează campania „Ajută Mereu, salvează o Viață, Vino și Donează!”.



În 27 septembrie 2017, membrii AMVVD Brașov vor merge la Centrul de transfuzie sanguină Braşov, pentru a dona sânge.



Această campanie are ca scop informarea şi conştientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele româneşti, creşterea numărului donatorilor de sânge din România şi îmbunătățirea stocurilor sanguine naţionale.



,,Pentru că în teatrul de operațiuni am învățat că frate și soră îți este cel pe care îl ai aproape, pentru că pe câmpul de luptă am învățat cât înseamnă viața, pentru că am văzut suferința celor care au stat aproape de noi, de camarazii nostri, atunci când soarta a fost crudă și militarii veterani răniți au trecut prin chinuri groaznice, pentru că am înțeles și învățat să prețuim viața, mergem să susținem acțiunea noastră, prin donare. Prin sângele „vărsat” de un singur militar veteran el poate fi EROU pentru alte trei suflete. Suntem români și ne iubim neamul! Hai și tu lângă noi, DONEAZĂ și FII EROU pentru un SUFLET DE ROMÂN!”, așa sună mesajul lansat de Asociația Militarilor și Veteranilor cu Dizabilități, sucursala Brașov.