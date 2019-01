Mihaela Hogaș de la Corona Brașov - medalie de argint la Cupa Mondială

Descriere foto: Mihaela Hogaș de la Corona Brașov a obținut medalia de argint la Cupa Mondială la patinaj viteză desfășurată la Helsinki; Sursa: stiridebrasov.ro



Mihaela Hogaș, legitimată la clubul Corona Brașov, a reușit să obțină medalia de argint la patinaj viteză în proba de 500 de metri. Performanța a fost obținută la Cupa Mondială de la Helsinki, competiție la care au participat sportive din 21 de țări.



„Am avut şi concursuri bune sau mai puţin bune dar iată că, după multă muncă, am reuşit să câştigăm această medalie mult dorită. Dacă în prima zi de concurs, la proba de 1000 m, am fost la o secundă de podium, din cauza unei dezechilibrări (la 600 m eram locul 2), în a doua zi de concurs, la -16 grade, Mihaela a reuşit să câştige medalia de argint, iar asta ne-a bucurat enorm. Mă bucur foarte tare că după trei ani de muncă, am reușit să ne îndeplinim acest obiectiv. Mai mult de atât, ne bucură faptul că, după primele două cupe mondiale, suntem pe locul 1 în clasament, acesta fiind un lucru extraordinar pentru noi şi pentru club. Sperăm să ajungem să participăm şi la finala Cupei Mondiale, care se va desfaşura la Basega di Pine, în Italia, în perioada 8-10 februarie 2019“, a declarat antrenorul Bogdan Stănescu.