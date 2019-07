Miercuri are loc examenul de titularizare pentru cadrele didactice

749 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine, miercuri, 17 iulie 2019 proba scrisă la examenul de titularizare, în una din cele 49 de specializări.



În acest an, examenul va fi dat în două centre: respectiv Colegiul Tehnic Transilvania şi Şcoala Gimnazială nr. 5.



Miza examenului o reprezintă posturile titularizabile, cu contract pe perioadă nedeterminată. În total, sunt 143 de astfel de posturi.



Pe lângă acesta, mai sunt 600 de posturi cu viabilitate de cel mult trei ani, pentru care contractul este pe perioadă determinată.



În plus, scoase la concurs sunt şi 1422 de fracţii de normă, care, combinate, pot forma câteva sute de catedre.



Ca în fiecare an, cea mai mare concurenţă este pentru posturile de educatori şi învăţători. „Avem şi secţii de profil în judeţ, în preuniversitar avem două licee pedagogice: Mureşanu şi Brâncoveanu, la Făgăraş şi aceşti candidaţi se pot înscrie imediat după terminarea liceului la titularizare. După ce au dat Bacalaureatul, diploma le conferă statutul de educator sau învăţător cu studii medii. Apoi mai avem Universitatea Transilvania, avem Spiru Haret, cu specializări pe ştiinţele educaţiei şi atunci sunt mulţi candidaţi în acest domeniu. Partea mai puţin bună este că marea majoritate a posturilor sunt ocupate de titular şi atunci au mai rămas puţine posturi”, a explicat prof. Ion Negrilă, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Braşov.



Pentru a deveni titular al unui post, candidatul trebuie să ia minim 7,00 la examenul scris, dar mai trebuie să existe şi catedre disponibile.



Candidaţii care iau între 5,00 şi 7,00 pot deveni doar suplinitori, pentru un an, după care trebuie să se prezinte din nou la concurs.



Rezultatele concursului de titularizare se vor afişa în data de 23 iulie 2019, iar cei nemulţumiţi pot face contestaţii până în 24 iulie. Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afişate în 30 iulie 2019, iar în 31 iulie 2019 va fi repartizarea candidaţilor care iau minim 7,00 la examen.