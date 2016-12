Mesajul prefectului pentru brașoveni, de Sărbători



Prefectul de Brașov, Ciprian Băncilă a transims un mesaj pentru brașoveni, în pragul Sărbătorilor de Iarnă. „Finalul de an aduce întotdeuna cele mai iubite şi aşteptate sărbători, momentele în care ne vom bucura alături de cei dragi de Naşterea Mântuitorului şi de primirea în viaţa noastră a noului an. Avem speranţă, credinţă, dorinţă şi încredere că păşirea în 2017 va fi însoţită de noroc, sănătate şi linişte sufletească. Crăciunul ne rescrie în suflete amintirile copilăriei, ne apropie de semenii noştri şi ne pregăteşte pentru primirea cu bucurie a veştii minunate a Naşterii lui Isus. În schimb, venirea noului an este mereu o provocare, cu noi aşteptări, cu roade pe care sperăm să le culegem din seminţele sădite cu ceva timp în urmă, cu credinţa că binele ne va fi mereu aliat. În perioada mandatului meu de prefect pot să vă spun că m-am implicat cu mult devotament şi responsabilitate, pentru ca activitatea Instituţiei Prefectului să se ridice la standarde înalte, apereciate de dumneavoastră, cetăţenii Braşovului. În prag de sărbători vă doresc un an mai bun şi mai rodnic, sănătate din belşug şi linişte în suflete. Sărbători frumoase şi “La Mulţi Ani!””, a spus prefectul Ciprian Băncilă, în mesajul său către brașoveni.