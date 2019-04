Mesajul codat pe care l-ar fi trimis Julian Assange în timp ce era arestat

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a părut să trimită un mesaj în timp ce era arestat în fața Ambadsadei Ecuadorului din Londra, acolo unde și-a petrecut în azil ultimii șapte ani, relatează The Washington Post.



Încătușat, Julian Assange ținea într-o mână cartea „Gore Vidal. History of the National Security State”, în care temele principale abordate sunt legate de corupția și abuzurile de putere din sistemul politic american, dar și despre cum lipsa accesului la informații transparente este principalul motiv pentru care oamenii nu au o voce mai puternică.

Jurnalistul Tristan Kirk a scris, pe Twitter, că Julian Assange nu s-a dezlipit de carte nici în timp ce aștepta să ajungă în fața instanței.

Cartea, apărută în 2014, la doi ani după moartea scriitorului american Gore Vidal, nu a fost un bestseller și nu a făcut vâlvă pe piață. Conținutul ei constă, în mare parte, în transcrieri ale unor conversații dintre Gore Vidal și Paul Jay, șeful ONG-ului Real News Network, despre industria militară.

Washington Post notează că fondatorul WikiLeaks pare să arate cartea spre camerele de filmare în mod intenționat. Întrebat ce părere are despre acest lucru, Paul Jay a răspuns că nu l-a cunoscut niciodată personal pe Julian Assange. „Nu aveam idee că a citit cartea. Cea mai apropiată legătură cu el a fost că unul dintre avocații lui se afla în board-ul ONG-ului Real News Network. Presupun că știa că urmează să fie arestat și a decis că vrea să ia cartea cu el. Mai multe nu știu”.

„Cartea este bazată pe o serie de interviuri pe care le-am făcut în Los Angeles, pornind de la originile securității naționale de stat [...] Alte interviuri, în special cel făcut cu avertizorul de integritate Daniel Ellsberg, arată că principalele motivații din spatele securității de stat naționale despre care vorbește Gore Vidal nu sunt neapărat necesare și că acesta este doar un pretext pentru a face bani”, adaugă Jay.