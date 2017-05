Medicii de familie din Brașov înoată pentru copiii cu autism

Descriere foto: Echipa medicilor de familie din Brașov participă la „Maratonul celor 24 de Ore de Înot”



Leu cu leu, medicii de familie din Brașov vor să adune şi în acest an fonduri pentru copiii cu autism, aflați în grija Asociaţiei Copiii de Cristal.



Astfel, ei au decis să participe în week-end la Maratonul celor 24 de Ore de Înot, competiţie ce se va desfăşura în perioada 6-7 mai 2017, la Bazinul Olimpic Brașov.



Maratonul are loc anual la Braşov şi a ajuns la a 23-a ediţie. Manifestarea este înscrisă în calendarul Federaţiei Romane Sportul Pentru Toţi şi este o competiţie sportivă de masă, care are însă și o latură caritabilă.



Misiunea echipei medicilor de familie din Brașov, din „Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie 2008” este să strângă 1 leu pentru fiecare 1 metru înotat, iar banii vor fi direcţionaţi către „Asociaţia Copiii de Cristal”.



„Medicii de familie recunosc şi apreciază activitatea şi efortul „Asociaţiei Copiii de Cristal” în beneficiul copiilor cu tulburări din spectrul autist şi încearcă să ajute şi ei prin acest proiect. Suma anuală necesară pentru acoperirea cheltuielilor de terapie a unui singur caz social este de aproximativ 6.000 de lei. Totodată, ne dorim să dăm un exemplu pacienţilor noştri pentru promovarea şi practicarea sportului şi a unui stil de viaţă sănătos”, susţin medicii de familie.



La ediţia din 2016, medicii de familie din „Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie Braşov” au strâns, din sponsorizări şi donaţii, 12710 lei, bani care au asigurat terapia, pe parcursul unui an, pentru doi copii cu autism.