Medaliaţii Coronei la patinaj-viteză, premiaţi în Consiliul Local

Descriere foto: Sportivii şi antrenorii secţiei de patinaj-viteză de la clubul CSM Corona Braşov au fost felicitaţi în şedinţa Consiliului Local, pentru rezultatele deosebite pe care le-au obţinut în ultimul sezon; Sursa: bzb.ro



Sportivii şi antrenorii secţiei de patinaj-viteză de la clubul CSM Corona Braşov au fost felicitaţi joi, în şedinţa Consiliului Local, pentru rezultatele deosebite pe care le-au obţinut în ultimul sezon.



Mihaela Hogaş este sportiva cu cele mai bune rezultate – o medalie de aur, două de argint şi două de bronz la trei etape de Cupa Mondială (Minsk -Belarus, Bjugn – Norvegia şi Enschende – OIanda), însă şi colegii săi de club au adus acasă premii şi medalii, la competiţii internaţionale şi naţionale.



„Este un gest simbolic pe care l-am făcut cu toţii pentru aceşti sportivi, din partea Primăriei şi Consiliului Local Braşov şi am decis că eforturile şi rezultatele lor trebuie să fie răsplătite şi financiar, pentru că federaţia şi ministerul, din păcate, nu au făcut acest lucru, deşi ei au reprezentat România la Campionatele Mondiale, unde au câştigat aceste titluri, chiar dacă activează la Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov. Le mulţumim, le urăm mult succes în continuare şi le transmitem aprecierile noastre pentru tot ce au făcut şi ce vor face cu siguranţă în continuare. Cred că la Olimpiadă poţi să ajungi şi de la Corona Braşov“, a declarat primarul George Scripcaru.



„Mă simt foarte bine, mă bucur că am putut să împărtăşesc cu toţi oamenii de aici acest lucru frumos, mă bucur că în sfârşit mi-am îndeplini visul şi că obiectivele mele încep să devină din ce în ce mai mari şi că pot să le ating. Sunt sănătoasă, sunt capabilă, muncesc din greu şi mă bucur pentru toată susţinerea pe care o am. Am o echipă foarte bună, susţinere din partea clubului şi a Braşovului şi asta îmi dă putere să mă antrenez“, a spus campioana mondială în proba de 500 de metri, Mihaela Hogaş.



„Braşovul a făcut întotdeauna performanţă, noi de ani de zile am ridicat această secţie şi culorile clubului pe treptele podiumului, toţi sportivii sunt crescuţi aici, la Corona Braşov şi vrem să ajungem la cel mai înalt nivel de performanţă, anume Jocurile Olimpice. Acesta este obiectivul nostru următor: calificarea şi un loc cât mai bun la Jocurile Olimpice din 2022, de la Beijing”, a spus la rândul său Bogdan Stănescu, care, alături de Katalin Kristo, este antrenor al secţiei de patinaj viteză de la Corona.





Premianţii CSM Corona Braşov la patinaj-viteză:



Mihaela Hogaş



– Aur la Cupa Mondială de la Minsk în proba de 500 metri şi nr. 1 Mondial în clasamentul general

– Argint în Cupa Mondială de la Minsk în proba de 1000 metri şi locul 2 în clasamentul general.

– Argint în Cupa Mondiala de la Bjugn – Norvegia în proba de 500 metri

– Bronz în Cupa Mondială de la Bjugn – Norvegia în proba de 1000 metri

– Argint în Cupa Mondiala de la Enschende – OIanda în proba de 500 metri

– Bronz în Cupa Mondială de la Enschende – OIanda în proba de 1000 metri în noiembrie 2019



Ramona Ionel – Medaliată cu bronz în proba de teamsprint a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne





CAMPIONATUL NAŢIONAL – 15 medalii de aur, 14 argint şi două de bronz



Seniori:



Cosmin Nedelea (500m loc 1, 1500m loc 1, 3000m loc 1, 5000m loc 1. Clasament general loc 1)

Cristian Popa (500m loc 2, 1500m loc 2, 3000m loc 2, 5000m loc 2. Clasament general loc 2)

Mihaela Hogaş (500m loc 1, 1000m loc 2)



Juniori:



Roxana Manolache (500m loc 2, 1000m loc 1, 1500m loc 1, 3000m loc 1. Clasament General loc 1;

Ionel Ramona (500m loc 1, 1000m loc 2, 1500m loc 2, 3000m loc 2. Clasament general loc 2)

Junioare C: Francu Citre Antonia (500m loc 2, 1000m loc 3, 1500m loc 3. Clasament general loc 2)

Junioare E: Stanciu Diana (300m loc 2, 500m loc 1. Clasament general loc 1)

*Junioare F: Adafinei Ania (100m loc 1, 300m loc 1. Clasament General loc 1)