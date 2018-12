„Meciul Stelelor de Crăciun”, în scop caritabil, la Sala Sporturilor Brașov

Descriere foto: „Meciul Stelelor de Crăciun”, a ajuns la cea de-a IV-a ediţie și se va desfășura pe 22 decembrie 2018, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi” Brașov



Simona Halep se află printre vedetele invitate să joace fotbal la Brașov, în scop caritabil



Clubul Sportiv Colţea 1920 Braşov, în parteneriat cu Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, organizează evenimentul caritabil „Meciul Stelelor de Crăciun”, ajuns la cea de-a IV-a ediţie.



Pe 22 decembrie 2018, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, spectacolul fotbalistic va fi asigurat de: FC Braşov UEFA 2001 (echipă formată din jucătorii care au adus ultima performanţă notabilă a fotbalului braşovean, meciul cu Inter Milano din Cupa UEFA), Echipa Vedetelor Braşovului (formată din sportivi şi foşti sportivi cu rezultate extraordinare, oameni politici şi jurnalişti) şi Colţea 1920 Braşov (singura echipă de fotbal din Braşov, care a câştigat un titlu naţional).



Printre cei care vor fi prezenţi sâmbătă seara pe parchetul Sălii Sporturilor îi vom regăsi pe Dorin Arcanu, Cosmin Bodea, Alexandru Andraşi, Octavian Cocan, Mihai Stere, Flavius Moldovan, Ioan Gnandt, Marian Ivan, Cristian Vasc, Adrian Hârlab, Gabriel Stan, cei care vor compune echipa FC Braşov UEFA 2001, în timp ce din echipa vedetelor vor face parte, printre alţii, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, foştii stegari Florin Iacob şi Maian Constantinescu, foştii jucători de la Dnamo Bucureşti, Florentin Petre şi Valentin Lazăr, cunoscutul om de radio Dan Ghiţă, campionul mondial de Ashihara Karate, Nicu Dascălu, pilotul de viteză în coastă, Octavian Ciovică, fostul portar al celor de la Dinamo Braşov, Gabriel Borodi şi prefectul Braşovului, Marian Rasaliu. Simona Halep, liderul WTA, a fost invitată să participe la eveniment, făcând parte din echipa vedetelor, împreună cu Horia Tecău și Victor Ionită.



Intrarea la acest eveniment caritabil se va face pe bază de donaţii în haine, rechizite şcolare şi alimente neperisabile, toate urmând a fi donate prin intermediul fundaţiei „Casa Mea” unor case de tip familial din Prejmer, Hărman şi Lunca Câlnicului.



„În fiecare an am colaborat cu alte case de copii. Acum, prin fundația «Casa Mea», totul va merge către casele de copii din Prejmer, Hărman și Lunca Câlnicului. Am discutat cu cei de acolo și ne-au transmis că ar avea nevoie de alimente, haine și rechizite școlare. De aceea, biletul de intrare va consta într-o donație pe care o vor face cei care vor veni la sală. Vrem să oferim și noi o bucurie de sărbători. Sper să vină cât mai multă lume la acest eveniment”, a declarant președintele CS Colțea 1920 Brașov, Ciprian Jurubescu.



„Meciul Stelelor de Crăciun” a fost inclus în proiectul GIIG (Get Inclusive In the Game), un program derulat de Erasmus împreună cu Uniunea Europeană. Prin acest program cei de la „Colţea 1920” Braşov promovează activităţile voluntarilor în sport, incluziunea socială sau eradicarea rasismului.



Sloganul manifestării concretizează ideea evenimentului: „Hai la «Meciul Stelelor de Crăciun»! NOUĂ NE PASĂ!”