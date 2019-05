Maternitatea Braşov a introdus „Ora magică” la naştere

Descriere foto: Din a doua jumătate a lunii mai și la Maternitatea Braşov a fost introdusă „Ora magică la naştere”. „Ora magică” este un concept nou care se referă la prima oră din viața bebelușului; Sursa: bzb.ro; mamaplus.md/ro



Din a doua jumătate a acestei luni, la Maternitatea Braşov a fost introdusă „Ora magică la naştere”, indiferent dacă mămicile nasc natural sau prin cezariană.



„Ora magică” există la privat de mai mult timp, iar de acum, există şi în maternitatea de stat din Brașov.



„Practic, după naştere, indiferent că este naturală sau cezarian, se aduce copilul la mamă, la o oră după naştere, stau împreună, se împrietenesc, copilul este pus la sân. Stau o oră, o oră şi jumătate şi vorbim aici efectiv despre contactul direct între mamă şi copil care, până acum, cel puţin la noi, nu exista”, a explicat dr. Mircea Preda, manager Spitalul de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov.



Până de curând, o gravidă care năştea natural, de exemplu, stătea 4 sau 5 ore sub supraveghere la sala de naştere, apoi era mutată în salon, iar după aproximativ 2 sau 3 ore i se aducea copilul, a mai spus dr. Mircea Preda.



Însă, studiile au arătat că un contact imediat „piele pe piele” al mamei cu nou-născutul are efecte benefice foarte mari.



„S-a constatat că acest contact precoce între mamă şi copil ajută fantastic de mult la dezvoltarea relaţiei afective între mamă şi copil şi în plus, ajută foarte mult la alăptat, ulterior”, a precizat managerul Maternității Braşov.



......................................................................................................................................



„Ora magică” este un concept nou care se referă la prima oră din viața bebelușului.



Nou-născutul este așezat pe pieptul mamei, fiind lăsat să stea în contact piele pe piele cu aceasta. Specialiștii au demonstrat că „ora magică” este primordială pentru dezvoltarea bebelușului. Conform acestora, este ideal ca bebelușul să fie adus mamei cât mai repede după naștere pentru a fi hrănit.



Contactul piele pe piele aduce bebelușului beneficii fizice și mentale atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: liniștirea acestuia, reglarea temperaturii corpului, a nivelului de glucoză, dezvoltare instinctului de supt. Efectele orei magice pentru mamă sunt contractarea mai rapidă a uterului, prevenindu-se astfel hemoragiile post-partum, declanșarea lactației. Astfel se pun bazele unei legături profunde între mamă și pruncul său și se creează criteriile necesare succesului în alăptare.



Când nou-născuții sunt așezați direct pe pielea mamei, instinctiv, aceștia trec prin stadiile naturale.