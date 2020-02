Măsuri speciale dictate de epidemia de gripă, în școlile din Brașov

Descriere foto: Primăria Municipiului Braşov a solicitat efectuarea serviciilor de dezinfecţie în toate unităţile de învăţământ şi instituţiile publice din municipiu, în perioada 07- 15 februarie 2020; Sursa: bzb.ro



Epidemia de gripă şi şcolile: La Braşov, Primăria a ordonat dezinfectare generală. Ordine noi au venit şi de la Ministerul Educaţiei



Epidemia de gripă a lovit România, în condiţiile în care numărul de îmbolnăviri a depăşit pragul de alarmă.



Prefectul judeţului Braşov, Mihai-Cătălin Văsii, a luat legătura cu conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, pentru a se asigura că sunt luate toate măsurile impuse de această situaţie. Prefectul s-a interesat, în primul rând, de situaţia din şcoli şi din spitale, dar şi de stocurile de medicamente antivirale necesare pentru tratamentul infecţiilor respiratorii acute, stocurile de antiseptice şi dezinfectante. „Am luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică şi i-am rugat să ia toate măsurile din momentul în care s-a declarat, la nivel national, epidemie de gripă: să anunţe Consiliul Judeţean, care are spitalele, să anunţe Primăria Braşov, care are şcolile, să anunţe Inspectoratul Școlar Judeţean şi am cerut să-mi spună modul în care au acţionat”, a declarat prefectul judeţului, Cătălin Văsii. Pe lângă aceasta, prefectul a cerut ca unităţilor sanitare să li se reamintească procedurile privind managementul contacţilor, focarelor şi cazurilor severe de gripă.



Municipalitatea a luat şi ea măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. Primăria Municipiului Braşov a solicitat concesionarului efectuarea serviciilor de dezinfecţie în toate unităţile de învăţământ şi instituţiile publice din municipiu, în perioada 07- 15 februarie.





Circulară către ISJ



Joi s-au comunicat şi măsuri în teritoriu, de la Ministerul Educaţiei. Astfel, dacă sunt minimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă de elevi/grupă de copii, cursurile clasei/grupei respective vor fi suspendate. De asemenea, dacă, timp de trei zile consecutiv lipsesc peste 20% dintre elevii unei unităţi de învăţământ din cauza gripei confirmate, cursurile vor fi suspendate acolo. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile transmise de Ministerul Educaţiei IȘJ-urilor, ca urmare a declarării epidemiei de gripă, ieri, de către Ministerul Sănătăţii.



În fiecare unitate de învăţământ, în perioada epidemiei de gripă, trebuie făcut triajul elevilor, de către personalul medical, iar copiii cu simptome de gripă trebuie scoşi din colectivitate. Revenirea în colectivitate a copiilor se va realiza obligatoriu cu adeverinţă medicală.



În clasele sau chiar şcolile unde cursurile au fost suspendate, obligatoriu se va face dezinfecţia.



De asemenea, pentru toţi copiii şi elevii se vor asigura toate condiţiile pentru respectarea normelor de igienă, mai ales în timpul pauzei de masă.

Se va asigura obligatoriu apă şi săpun în unităţile de învăţământ, iar cadrele didactice se vor asigura de respectarea măsurilor de igienă personală şi colectivă.



Tot în această perioadă, Ministerul transmite ca măsură „amânarea, pe cât posibil, a manifestărilor sportive, culturale, etc, pentru a preveni aglomerarea şi pentru limitarea transmiterii infecţiilor respiratorii”.



De asemenea, Inspectoratele Școlare Judeţene au obligaţia de a informa zilnic Ministerul Educaţiei şi Cercetării până în ora 10.00 şi între orele 14.00-16.00 cu toate situaţiile de îmbolnăviri apărute şi numărul unităţilor de învăţământ care îşi suspendă cursurile integral/parţial din această cauză.



Ultima raportare de la Braşov



În judeţul Braşov, în săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie, au fost raportate 489 de cazuri de gripă, dintre care 35 cu internare.





Direcţia de Sănătate Publică le recomandă braşovenilor mai multe măsuri, între care evitarea aglomeraţiilor, evitarea contactului cu persoanele bolnave, păstrarea distanţei faţă de persoanele care tuşesc sau strănută, evitarea folosirii în comun a obiectelor personale, efectuarea unei igiene corecte a mâinilor, consumul de alimente bogate în vitamina C. Foarte importantă este şi aerisirea în mod regulat a încăperilor, să ne îmbrăcăm corespunzător cu temperatura de afară, să evităm staţionarea îndelungată în frig, să ne prezentăm la medical de familie imediat ce observăm primele semen ale bolii şi să ne izolăm voluntar la domiciliu, dacă am luat boala.