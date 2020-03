Măsuri de prevenţie: Comprest dezinfectează boxele de gunoi din cartiere

În contextul epidemiei de COVID-19, pentru a fi evitată răspândirea virusurilor sau a unor microbi, operatorul de salubrizare Comprest SA a luat decizia de a igieniza şi dezinfecta boxele de gunoi din zonele pe care le administrează în municipiul Braşovul.



Activitatea a demarat din zona blocurilor de la Piaţa Dacia, urmând să se ajungă în toate cartierele, unde operează compania braşoveană.



Atât platformele şi pubelele, cât şi zona din vecinătatea acestora este practic spălată cu clor, la care se adaugă şi substanţă dezinfectantă sub formă de praf.



Activitatea de spălarea a platformelor de precolectare şi a pubelelor este prevăzută în contractul pe care compania Comprest SA îl are încheiat cu Primăria Braşov, însă în această perioadă activitatea ar urma să se intensifice şi să fie inclusă şi partea de dezinfecţie.



„Vrem să prevenim răspândirea virusurilor şi a microbilor, astfel că am decis să derulăm mai des operaţiunile de igienizare şi dezinfecţie a rampelor de gunoi. Sperăm că şi braşovenii vor fi mai responsabili şi vor lua astfel de măsuri de prevenţie păstrând curăţenia.



De altfel, în această perioadă, derulăm şi activităţi de salubrizare pe toate străzile şi zonele verzi pe care le avem în administrare la nivelul municipiului Braşov, în cadrul campaniei derulate în parteneriat cu Primăria Braşov, «Luna Curăţeniei»”, au precizat reprezentanţii Comprest SA.