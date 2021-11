Masterplan pentru transportul cu bicicleta, în Brașov

Primăria Brașov, în parteneriat cu Asociația metropolitană pentru dezvoltarea durabilă a transportului public (AMDDTP), îi invită pe brașoveni, mai ales pe cei interesați de transportul cu bicicleta, să participe la prima întâlnire cu grupul de experți care lucrează la elaborarea Velo masterplanului, pentru a afla care este scopul elaborării acestei strategii, principiile care stau la baza acestui masterplan. Experții vor răspunde la întrebările legate de anumite trasee, dar vor prezenta și modul în care comunitatea brașoveană se poate implica în elaborarea acestui document strategic pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă a transportului în Brașov. Întâlnirea va avea loc, on-line (din cauza restricțiilor legate de pandemia de coronavirus, n.a.), marți, 16 noiembrie, ora 17.00. Pentru a se înscrie, brașovenii pot accesa link-ul , până marți, ora 12.00.





"Dragi brașoveni! Orașul nostru nu are o infrastructură coerentă de piste pentru biciclete. Avem doar benzi, care nu sunt conforme cu standardele, și câteva trasee care nu au legătură unele cu altele și care nu permit circulația în Brașov dintr-un cartier în altul. Am ajuns aici pentru că ne lipsește o strategie, ne lipsește un masterplan pe care să-l aplicăm și pe care să îl transpunem în proiecte pentru anii următori. Am ales cei mai buni proiectanți din România și, marțea viitoare, pe 16 noiembrie, vom avea o primă întâlnire cu voi, cu comunitatea biciliștilor. Vă invităm să fiți parte din grupurile de lucru, vă invităm să fiți parte activă în toate discuțiile care vor urma, pentru că lunile următoare vom discuta despre cum putem face orașul mai prietenos cu bicicliștii, cum putem să circulăm pe bicicletă, în siguranță, dintr-un cartier al Brașovului în altul. Fiți parte din acest proiect pentru că este un proiect de care Brașovul Verde are nevoie”, a declarat primarul Allen Coliban.





Conform contractului pe care Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov l-a semnat cu Civitta Strategy & Consulting SA, experții în mobilitate ai acestei companii vor elabora un masterplan velo pentru municipiul Brașov, care va reprezenta fundamentul pentru viitoarele investiţii în domeniul infrastructurii pentru utilizarea mersului cu bicicleta.





Obiectivul acestui proiect este de a asigura tranziţia către un sistem de transport echilibrat bazat pe mobilitatea activă şi pe transportul public.

Pentru elaborarea acestui document, experții vor trebui să analizeze situația existentă, pentru a putea elabora cadrul strategic, să identifice traseele optime și să le detalieze, inclusiv modul în care aceste trasee se vor conecta cu comunităţile limitrofe municipiului Braşov și să formuleze direcţiile de dezvoltare si planul de acţiune.





Totodată, comunitatea brașoveană va fi informată cu privire la etapele parcurse în elaborarea acestei strategi, inclusiv cu privire la importanța rolului pe care îl are acest tip de transport pentru a transforma Brașovul într-un oraș verde.





În același timp, această strategie trebuie să respecte și așteptările și dorințele brașovenilor, tocmai de aceea, Municipalitatea și AMDDTP îi invită pe pasionații de ciclism să facă parte din grupul de lucru, pentru ca acest masterplan să fie cât mai apropiat de ceea ce își doresc locuitorii acestui oraș.





Acest document programatic va fi supus și consultării publice, astfel încât membrii comunității să se poată pronunța asupra prevederilor sale.





Conform grupului de experți care lucrează la elaborarea masterplanului velo, pornind de la cererea de transport şi necesarul de completare a reţelei de piste pentru biciclete, identificate în analiza situaţiei existente, se va contura o reţea extinsă de trasee care să acopere echilibrat municipiul Braşov şi să asigure legătura cu reţeaua velo metropolitană.





Pentru a conecta cât mai eficient punctele de interes la nivelul oraşului se vor dezvolta mai multe opţiuni de trasee.





De asemenea, reţeaua de trasee pentru biciclete va fi corelată cu infrastructura dedicată altor mijloace de transport, mai ales cu cea dedicată transportului public (ex. benzi dedicate transport public de persoane). Reţeaua preliminară pentru municipiul Braşov va avea în vedere şi posibilitatea de extindere/ racordare cu alte piste sau trasee din zona metropolitană.





În același timp, în cadrul acestui masterplan, experții vor elabora o hartă a reţelei de trasee pentru biciclete (reţeaua prioritară şi cea extinsă), alături de un set de indicaţii importante pentru echipa de proiectare. Harta cuprinde şi localizarea dotărilor complementare cum ar fi: rastele, staţii de tip selfcare, garaje etc.





Nu în ultimul rând, consultanții vor elabora și planul de acțiune pentru acest masterplan, care are în vedere identificarea principalelor acţiuni, măsuri şi reguli care sunt necesare pentru a reechilibra sistemul de transport al Braşovului, orientându-l şi către mersul cu bicicleta. Este vorba preponderent de proiecte complementare care să susţină proiectele dedicate infrastructurii velo, să crească impactul acestora şi desigur, să asigure o creştere considerabilă a deplasărilor cu bicicleta în Braşov.





În ceea ce priveşte proiectele de infrastructură pentru biciclete acestea vor fi cuprinse în planul de acţiune iar intervenţiile vor fi etapizate pe termen scurt, mediu şi lung. Există piste pentru biciclete care se pot aduce la un nivel de serviciu bun prin intervenţii minimale (retrasare şi delimitare de traficul motorizat) dar există şi cazul în care este nevoie de lucrări mai ample, de regulă reconfigurarea unei întregi artere. Totuşi etapizarea va fi configurată în aşa fel încât în 2-3 ani Braşovul să poată deţine o reţea primară de trasee pentru biciclete care să asigure legătura între principalele zone de interes.





Valoarea acestui contract este de 95.000 de lei, fără TVA, având ca termen de livrare luna februarie 2022.