Massif - seria de evenimente care va transforma Poiana Brașov în cea mai dorită atracție montană pentru tinerii din Europa

Consiliul Local a aprobat protocolul de colaborare cu organizatorii Untold și Neversea pentru noul concept care va integra, la Brașov două festivaluri de muzică, de iarnă și vară, și evenimente pe tot parcursul anului -



În ședința Consiliului Local din data de 29 septembrie, consilierii au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea primarului pentru încheierea unui protocol de colaborare cu organizatorii celor mai importante festivaluri de muzică din România, Untold și Neversea, sub un nou concept, care va integra o serie de evenimente, pe tot parcursul anului.





Obiectivul acestui protocol este acela de a transforma Poiana Brașovul în cea mai importantă stațiune montană pentru tinerii din Europa, și nu numai.





Reprezentanții Untold au prezentat consilierilor locali propunerea lor pentru ca Poiana să devină o stațiune montană cu notorietate internațională, care să atragă turiști și în extrasezon, care să devină o destinație pentru turiștii tineri din Europa, să îi facă pe turiști să vină și în timpul săptămânii, nu doar în weekend-uri, și, nu în ultimul rând, să fie o alternativă reală de petrecere a timpului liber pentru brașoveni.





"Suntem în fața unei decizii care are un impact asupra turismului, asupra expunerii Brașovului, și avem niște oameni care au făcut o treabă excelentă în alte municipii, la Cluj și la Constanța. Am adus cei mai buni organizatori de evenimente pe care România îi are pe acest segment, de muzică, i-am adus fără bani, și pe un proiect care ar urma să fie implementat anul viitor. Am făcut asta după ce ne-am manifestat deschiderea de a asta la discuții cu orice alt organizator de evenimente. Nu sunt singurii care au răspuns acestui apel, de altfel nu sunt singurul festival pe care îl vom propune dumneavoastră spre aprobare; urmează și altele, dar toate la timpul lor. Prin urmare, acesta este primul dintre festivalurile pe care le propunem a se întâmpla în 2022, este pe o rețetă și pe o echipă de organizare care a demonstrat nu numai că poate să livreze un concept, ci poate să adapteze astfel de concepte la comunități, a contat foarte mult că nu au venit cu o propunere pentru un festival, ci pentru o abordare integrată, care pune în valoare Poiana Brașov ca destinație”, a explicat primarul, în plenul Consiliului Local.





Massif înseamnă reunirea sub aceeași umbrelă a unei serii de evenimente care se vor desfășura pe tot parcursul anului în Poiana Brașov, capetele de afiș fiind două festivaluri de muzică. Unul dintre festivaluri se va desfășura în sezonul de iarnă, pe parcursul a 4-7 zile, și va îmbina schiul cu muzica electronică, dance, trance, muzică experimentală. Celălalt va avea loc vara și va îmbina entertainment-ul cu relaxarea, pe parcursul mai multor zile.





,,Ne bucurăm pentru încrederea acordată. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi, ceea ce arată un grad de încredere ridicat dat de reprezentanții întregii comunități locale. Până la urmă noi asta ne-am dorit: să gândim o strategie pe termen lung, să clădim proiecte, evenimente și să venim cu tot felul de noutăți, astfel încât comunitatea să beneficieze pe termen lung de toată experiența acumulată și de tot ceea ce știm noi să facem. Cu siguranță vom dezvolta un proiect cu care brașovenii să se mândrească și să devină o atracție până la urmă la nivel internațional, una dintre cele mai reușite. De fapt viziunea noastră este ca Brașovul să devină cea mai dorită atracție montană de către tineri din întreaga Europă. Este un concept-umbrelă ce va cuprinde atât evenimente, cât și locații de care turiștii, cât și localnicii, se vor putea bucura pe termen lung. Noi ne dorim să începem din 2022. Bineînțeles, va depinde până la urmă de suportul concret primit și din partea autorităților locale, cât și de legislația națională, ținând cont de contextul în care ne aflăm, dar cu siguranță noi ne dorim să începem, ideal, chiar din această iarnă”, a declarat Bogdan Buta, CEO Untold.





Conform acestui parteneriat, reprezentanții Untold vor suporta toate cheltuielile de organizare și promovare a acestor evenimente, municipalitatea angajându-se să pună la dispoziția organizatorilor terenul și dotările tehnico-edilitare necesare organizării în condiții optime a acestor evenimente.

În funcție de condițiile tehnice, dar și de evoluția pandemiei de coronavirus, organizatorii și-au propus ca primul festival din cadrul Massif să aibă loc în februarie/martie 2022.





În acest moment, universul UNTOLD are trei proiecte active de talie internațională: două dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD și Neversea, și plaja Neversea. Festivalurile aduc în fiecare an, în Cluj-Napoca și Constanța, zeci de mii de turiști străini din întreaga lume și sute de mii de participanți din toată țara. Impactul economic local al celor două festivaluri în 2019 a depășit 75 de milioane de euro. Plaja Neversea, cea mai atractivă plajă de pe litoralul românesc, a avut în acest sezon un trafic de zeci de mii de persoane. În pregătire se află și festivalul de la Timișoara care se va desfășura în anul 2023, când orașul este Capitală Culturală Europeană.





Massif este un concept cu totul nou față de ceea ce organizează Untold, fiind adaptat pentru specificul Brașov - Poiana Brașov, așa cum Untold este adaptat Clujului, iar Neversea Constanței.





De-a lungul anilor, în line-up-urile UNTOLD și Neversea s-au aflat cei mai buni artiști ai lumii: Robbie Williams, The Prodigy, Ellie Goulding, Black Eyed Peas, Jason Derulo, Dua Lipa, Rita Ora, The Script, The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Kygo, Avicii sau Marshmello.