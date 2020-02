Maşini de bătut zăpada, special configurate pentru Masivul Postăvarul

Primăria Braşov a plătit un milion de euro pentru două ratracuri. Cele două maşini de bătut zăpada sunt special configurate pentru Masivul Postăvarul!



Primăria Braşov a prezentat săptămâna aceasta una dintre ele două maşini de bătut zăpada de tip ratrac pe care le-a cumpărat recent.



Cel de-al doilea vehicul va ajunge în staţiune până la finalul săptămânii. Noile vehicule se adaugă celor 4 existente, iar potrivit reprezentanţilor firmei Comprest - care se ocupă de întreţinerea domeniului schiabil - acestea sunt suficiente pentru întreţinerea celor 25 de km de pârtii din staţiune.



Cele două utilaje au costat 4.284.000 lei şi au fost cumpărate de Primăria Braşov de la firma Comprest.



Odată cu această investiție, reprezentanţii municipalităţii braşovene susţin că domeniul schiabil din Poiana Brașov devine singurul din România care dispune de un număr atât de mare de echipamente amenajare.



„Cele două maşini de bătut zăpada sunt configurate pentru terenul specific Masivului Postăvarul, fiind dotate cu cabestan cu lungime cablu de 1.050 m, dispozitiv care permite utilajelor să atace zonele cu înclinaţie mare, cun sunt unele porţiuni ale pârtiilor din Postăvarul. În acest moment, la nivel naţional, dispunem de cea mai bună logistică pentru amenajarea pârtiilor. Practic, din punct de vedere al dotărilor putem amenaja pârtiile la cele mai înalte standarde”, a declarat Dorin Drăgoi, şef Serviciu întreţinere pârtii din cadrul Comprest SRL.



Abia a doua ninsoare din această iarnă



Pe lângă utilajele de tip ratrac, firma mai are în dotare 120 de lăncii şi 29 de tunuri pentru producerea zăpezii artificiale. De altfel, Dorin Drăgoi a precizat că începutul sezonului de schi 2019 – 2020 a fost unul destul de complicat, având în vedere că 2019 a fost primul an după 2011, când în luna decembrie au fost perioade în care nu au fost condiţii optime pentru pornirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale. Cu toate acestea, până în 31 decembrie au fost amenajate mai multe pârtii.



„Pentru producerea zăpezii artificiale s-au folosit aproximativ 130.000 de metri cubi de apă. La ora actuală pompăm apă în lac. De asemenea, acum ne ajută puţin şi vremea pentru că a venit a doua ninsoare din acest sezon”, a explicat Dorin Dorin.

La conferinţa de presă în cadrul căreia a fost prezentată una dintre cele două noi maşini de bătut zăpada a fost prezent şi primarul Braşovului, care a declarat că anul acesta „singura mea nemulţumire în ceea ce priveşte domeniul schiabil a fost legată de vreme. Totuşi, a fost asigurat un strat de zăpadă suficient, astfel că până acum s-a schiat în condiţii onorabile, chiar dacă uneori «în condiţii de primăvară»”.





Stratul de zăpadă ajunge la 70 cm pe partea superioară a Masivului Postăvarul



Conform Primăriei Braşov, toate pârtiile de pe domeniul schiabil sunt în condiții foarte bune. Stratul de zăpadă are o grosime de 70 de cm în partea superioară a domeniul schiabil și de 50 de cm în partea inferioară.



În ceea ce priveşte transportul pe cablu, sunt funcţionale telecabinele Capra Neagră și Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia și Lupului, teleschiurile Bradul și Stadion și snowpark Bradul.



Deocamdată pârtia Pârtia Subteleferic este închisă publicului, pentru că pe ea se desfășoară o competiție sportivă.