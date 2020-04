Mașină de spălat vase - Avantaje și dezavantaje

Tehnologia evoluează și odată cu ea apar și produse noi, destinate să ne facă viața mai ușoară și mai bună.



Mașina de spălat vase este unul dintre aceste produse. Desigur, la fel ca orice produs, mașina de spălat vase are diferite avantaje și dezavantaje. De asemenea, acestea diferă în funcție de modelul și de tipul mașinii de spălat vase.



În acest articol vom vedea care sunt acele avantaje și dezavantaje ale unei masini de spalat vase. Daca sunteti interesati de a comanda online masini de spalat vase, atunci emag va asteapta cu super oferte!





Avantaje





1. Comoditate



Este mult mai comod să ai o mașină de spălat vase decât să speli vasele manual. Nu mai trebuie să stai și să freci fiecare oală, cratiță, tigaie sau farfurie. Poți doar să bagi vasele în mașină, să setezi programul dorit și să aștepți ca mașina să își facă treaba.



2. Speli mai multe vase în același timp



O mașină de spălat vase poate spăla, în același timp, până la 12 seturi complete de vase. Astfel, înainte să ai o petrecere, doar setează mașina și vei avea vase curate pentru toți invitații.



3. Mai mult timp liber



O mașină de spălat vase nu îți oferă doar comoditare, ci și mai mult timp liber pe care îl poți petrece cum îți dorești tu. Nu mai trebuie să stai după fiecare masă să speli o chiuvetă plină de vase. Poți să setezi mașina de spălat vase și să te uiți la un episod din serialul tău favorit, să gătești, să faci sport sau să petreci timp cu cei dragi.



4. Bucătărie mai curată



De câte ori nu ți-a fost lene să speli vasele și ele s-au adunat în chiuvetă? În plus, dacă speli vasele a doua zi, ajungi să murdărești toate bucătăria. O mașină de spălat vine cu avantajul că îți va lăsa bucătăria curată. Nu vei mai depozita vasele murdare în chiuvetă, doar le vei pune la spălat în mașină. La final, trebuie doar să pui vasele la locul lor în dulap sau pe etajeră.



5. Vase mai curate și protejate



Spre deosebire de spălarea manuală, o spălare automată a vaselor în mașină se face la temperaturi înalte. Astfel, scapi de petele de grăsime sau de calcar, dar și de orice bacterie sau impuritate.



Vei ajunge să ai vase mult mai curate. De asemenea, o mașină de spălat vasele le protejează. Tu poate mai folosești bureți din sârmă pentru a îndepărta resturile uscate, dar mașina de spălat se folosește doar de temperaturi mai ridicate. Astfel, vasele tale își vor păstra aspect, iar tigăile nu se vor zgâria. Asadar, ai destule avantaje ca sa raspunzi la intrebarea de ce ai nevoie de o masina de spalat vase.



Dezavantaje



La fel ca orice alt produs și mașina de spălat vase are dezavantajele ei.



1. Costul



O mașină de spălat vase este destul de costisitoare. Atât prețul de achiziție, cât și costul detergentului special, al curentului și al apei sunt destul de ridicate. Deși vei face economie la apă pentru că mașina utilizează o cantitate prestabilită, vei ajunge să dai o sumă mai mare de bani pe factura la electricitate.



De asemenea, trebuie să iei în considerare și situația în care mașina de spălat se strică și are nevoie de reparații.



2. Durata ciclului de spălare



Dacă ai nevoie de 1-2 vase curate, nu este cea mai bună idee să le pui la spălat la mașină. Durata unui ciclu de spălare poate fi și de 2 ore. Există și programe de spălare care durează doar 30 de minute, dar acelea sunt mai potrivite pentru clătirea și împrospătarea vaselor care au stat mult timp în dulap. Uneori ți se va părea că durează o veșnicie până sunt spălate vasele.



3. Nu toate vasele pot fi spălate la mașină



Un alt dezavantaj al mașinilor de spălat vase este că nu toate vasele sunt potrivite pentru a fi spălate automat. Astfel, sunt unele vase care nu pot fi spălate la anumite temperaturi, dar și vase foarte mari care nu încap în mașină. Acestea pot fi spălate doar manual, din păcate.



Acestea sunt principalele avantaje și dezavantaje ale unei mașini de spălat vase. În funcție de nevoile tale, alege o mașină de spălat care să ți se potrivească!