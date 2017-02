„Mărțișoare de Revistă” la Teatrul Particular Braşov

Descriere foto: Mărțișoare Umoristice și Muzicale; Sursa: iubescbrasovul.ro; pagina de facebook a Teatrului Particular Brasov



Teatrul Particular Braşov vă invită joi, 16 Februarie 2017, de la ora 19:00 la spectacolul de revistă „Mărțișoare Umoristice și Muzicale”!



Râsul nu dăunează sănătății! Va fi multă voie bună, muzică ușoară, muzică populară și dans.



Actorii Dorina Roman și Dan Zorilă, împreună cu îndragita solistă de muzică populară Anuța Săgneanca, pot fi văzuţi într-un show de zile mari! Va fi un cadou frumos pentru cei care iubesc, iar voia bună va fi la ea acasă!



Invitată specială este balerina Ana-Maria Costache. Joi se va da startul distracției la Teatrul Particular Braşov





Rezervări: 0799 977 357

Preţul biletului: 30 lei

Spectacolul se desfăşoară joi, 16 februarie 2017, între orele 19:00 şi 20:30, la

Teatrul Particular Braşov (Piata Enescu nr 2, Braşov)