Marţi, 12 noiembrie, începe EXPO PLAST 2019, evenimentul numărul 1 în industria prelucrării materialelor plastice!





Cea de-a opta ediţie a EXPO PLAST, expoziţia internaţională de produse, echipamente şi tehnologii pentru industria de prelucrare a materialelor plastice, îşi aşteaptă vizitatorii între 12 şi 15 noiembrie la REDAL EXPO, în Sibiu.



Timp de 4 zile, EXPO PLAST reuneşte sub acelaşi acoperiş cele mai importante companii din industria de profil – printre care Engel Injecţie, Plastic Technology Services, Hitaro Plastic Machines, Almitech, Aectra Plastics, Alpha Laser Gmbh, Electromagnetica, Förch, Thowald Ice Cleaning - expozanţi locali şi internaţionali, producători sau distribuitori ai unor branduri de renume internaţional, care prezintă noi tehnologii, sisteme de prelucrare a maselor plastice şi materiale de ultimă generaţie din industrie.



PESTE 90 DE BRAND-URI INTERNAŢIONALE

La EXPO PLAST Sibiu vor fi prezente companii din 8 ţări: Cehia, China, Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia.



PREMIERE LA EXPO PLAST

Cel mai mobil sistem de sudură laser din lume ALM şi sistemul robotizat de curăţare a conductelor JETTY-ROBOT vor fi prezentate la ediţia din acest an a EXPO PLAST.



INOVAŢII TEHNOLOGICE

Lideri mondiali vor prezenta la SIBIU vârfurile de gamă ale maşinilor cu tehnologii de injecţie în matriţe folosind sisteme electrice, şi nu numai.



DISCOUNT-URI EXCLUSIVE

Şi la ediţia din acest an, vizitatorii vor putea beneficia de discount-uri exclusive oferite de companiile expozante doar pe durata târgului.



IDEI DE APLICAŢII ÎN NOI SECTOARE INDUSTRIALE

Cu toate că trendul global este de reducere a produselor din plastic, industria maselor plastice are întotdeauna alternative profitabile pentru business-ul dumneavoastră.



Maşini de injecţie full-electrice, hibride şi hidraulice, sisteme automatizate, printare 3D, soluţii de administrare a producţiei, echipamente auxiliare, sisteme de răcire, roboţi, granulatoare, uscătoare, controllere, electrovalve, soluţii de manipulare cu vacuum, sisteme de prindere, echipamente pentru reciclarea materialelor plastice, matriţe şi materii prime, adezivi - sunt doar o mică parte din ceea ce vizitatorii pot vedea la EXPO PLAST - Sibiu.

Evenimentul este organizat de EUROEXPO Fairs, împreună cu Asociaţia Patronală a Producătorilor de Mase Plastice din România – ASPAPLAST.



Programul de vizitare al expoziţiei este de marţi până joi (12-14 noiembrie) între orele 9:00-17:00, şi vineri (15 noiembrie) între orele 9:00-16:00. Accesul se face pe baza invitaţiei online (https://www.expoplast.ro/inregistrare-online/), sau prin completarea formularului disponibil la intrare.





Despre EUROEXPO Fairs



EUROEXPO Fairs este organizatorul celor mai mari târguri de business din România. Cu o experienţă de peste 15 ani în organizarea de târguri şi expoziţii noi, compania a înregistrat un trend ascendent şi a reuşit să crească anual atât numărul expozanţilor, cât şi pe cel al vizitatorilor. Prin intermediul târgurilor organizate (Metal Show&TIB, Baby Boom Show – ediţiile de primăvară şi toamnă, PRINT&SIGN, Corporate Gifts Show, Pack Show, Expo Plast, Cleaning Show, Textile Technology Show, Expo Shop, Digital Signage Show), compania a realizat o platformă profesională de comunicare între reprezentanţi ai mii de companii din România şi din străinătate, poziţionând compania în vârful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.

Târgurile şi expoziţiile EUROEXPO oferă cadrul propice pentru interacţionare, evenimente conexe informative şi proiecte menite să impulsioneze dezvoltarea economică.



Despre ASPAPLAST



Cu o vechime de 23 de ani, Asociația Prelucrătorilor de Mase Plastice din România este singura organizație din această industrie la care poate adera orice persoană fizică sau companie care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării maselor plastice, de la companii care au ca obiect de activitate prelucrarea unei mari diversități de mase plastice, la companii care comercializează, în interesul firmelor prelucrătoare de mase plastice, materii prime și utilaje, precum și instituții de învățământ superior și de consultanță în domeniu.

Asociația reprezintă, susține și promovează interesele profesionale ale membrilor săi, atât în raport cu autoritățile publice, cât și sprijinind comunitatea de afaceri în procesul de conformare la legislația Uniunii Europene. Mai mult decât atât, ASPAPLAST promovează companiile din România, prin organizarea de evenimente specifice în țară și în străinătate.