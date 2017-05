Marian Drăgoi și Cătălin Tobescu, la Mix Actual

S-a creat în România, din rațiuni politice, populiste, pe bani grei, convingerea că ni se taie abuziv pădurile, că rămânem fără aurul verde, că exportăm doar lemn brut...Clipuri exorbitant de scumpe, plătite de ONG-uri cu bani mulți și interese mari, plâng copacii care cad gemând sub secure și deplâng românul care a uitat că e frate cu codrul...Realitatea nu e pe măsura mitului. Tăiem mai puțin azi ca pe vremea lui Ceaușescu, tăiem mult mai puțin ca în Germania, în zonele în care au fost tăieri iraționale cresc de câtiva ani păduri tinere, isteria cu „Radarul pădurilor” i-a transformat pe toți pădurarii în infractori, e o criză uriașă a lemnului de foc, proprietarul de pădure nu are voie să-și aducă surcele de foc acasă, că i se confiscă bicicleta sau căruța, iar unui parc care transporta bucățelele de lemn pentru panoul pe care era scris "Nu tăiați copacii" i s-a confiscat Duster-ul...Să te ferească Dumnezeu să transporți vreun obiect lemnos cu mașina, lemne pentru vreun grătar și să dai de un „polițist nebun”.Crema „pădurarilor” din România s-a strâns la Brașov să discute o situație care frizează absurdul din toate punctele de vedere. Supranormarea legislativă și isteria media paralizează încă un domeniu în care România excela cândva: silvicultura.Da, au fost greșeli și defrișări ilegale, pe fondul vidului legislativ, dar au rămas în urmă. S-a defrișat suprafața unui județ, adica o suprafață de 1/40 în România. Nu un județ.. E o dezinformare crasă. E ca și cum am judeca tot Brașovul prin prisma unui cartier de romi.Din 2008 suntem în altă realitate. Cine mai crede, însă? Cine are curaj să facă ordine?Doi silvicultori crescuți la școala Brașovului, despre încă o criză a României. Conf. univ. dr. Marian Drăgoi și Cătălin Tobescu, președinte Federația "Nostra Silva", a proprietarilor de păduri și fânețe din România.Despre dezvoltarea durabilă a pădurilor. La Mix Actual.