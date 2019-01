„Marele război, trăit și re-trăit” - dublă lansare, la Muzeul de Istorie

Descriere foto: La Muzeul Județean de Istorie, miercuri, 23 ianuarie 2019 va avea loc o dublă lansare: „Albumul Războiul Cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916-1919”, sub semnătura lui Adrian- Silvan Ionescu și volumul „Reenactment. Cum am retrăit Marele Război în veacul XXI” a lui Bogdan Iorga; Sursa: facebook.com/muzeuljudeteandeistoriebrasov; facebook.com/pepene.nicolae



Dacă vă place reconstituirea istorică și vă amintiți cu plăcere de Festivalul internațional de reconstituire istorică Brașov aveți un motiv serios în plus să vă aflați miercuri (23 ianuarie 2019), de la ora 12:00, în Casa Sfatului, la Muzeul Județean de Istorie!



Cei prezenți se vor putea bucura de lansarea a două opre de artă: „Albumul Războiul Cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916-1919”, sub semnătura lui Adrian- Silvan Ionescu (ce valorifică şi aduce în spaţiul dezbaterilor publice din România fondul de fotografii realizat în timpul Primului Război Mondial de Serviciul Fotografic al Armatei Române, album care este rodul unor cercetări sistematice de arhivă) și volumul „Reenactment. Cum am retrăit Marele Război în veacul XXI” de Bogdan Iorga (lucrare ce împletește arta fotografică și informația ruptă direct din istorie cu fenomenul de evocare a trecutului prin „reenactment“).



Evenimentul dublei lansări va fi precedat de prezentările făcute de cei doi autori și va fi urmat de o sesiune de autografe.