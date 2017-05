Maraton de înot în scop caritabil, la Bazinul Olimpic

Sâmbătă, de la ora 10, la Bazinul Olimpic va începe „Maratonul celor 24 de ore de înot”, eveniment ce are loc an de an la Braşov, la începutul lunii mai.







Pentru ediţia din acest an s-au înscris 19 echipe, printre care Luna Braşov, Mini Hyperion, 1Medicii Braşov, Aqua Blue, Hyperion All Stars Braşov, Tinereţe fără bătrâneţe Tg. Mureş și Acţiuni Împreună Bucureşti.





Potrivit sportulbrasovean.com, prima ediţie a maratonului a avut loc în 1993, când au participat şase echipe. Recordul competiţiei a fost stabilit în 2010, echipa Elite Swimming, care a încheiat cu 108 kilometri, iar recordul individual îi aparţine lui Constantin Tudose, care la ediţia a XVI-a a înotat în 30 de minute nu mai puţin de 2.800 metri.







În plus, medicii de familie înoată pentru copiii cu autism, și în acest an. Evenimentul are ca scop susținerea și promovarea activității Asociației Copiii de Cristal din Brașov. Misiunea medicilor este de a strânge 1 leu pentru fiecare metru înotat.







Conform Știrilor Mix TV, Asociația Profesională a Medicilor de Familie 2008 a încris şi în acest an o echipă de medici la Maratonul celor 24 ore de înot. Medicii de familie spun că apreciază activitatea și efortul Asociației Copiii de Cristal în beneficiul copiilor cu tulburări din spectrul autist și încearcă să ajute și ei prin acest proiect. Totodată, medicii îşi doresc să dea un exemplu pacienților pentru promovarea și practicarea sportului și a unui stil de viață sănătos.







Maratonul celor 24 de Ore de Înot este o competiție înscrisă în calendarul Federației Romane Sportul Pentru Toți.