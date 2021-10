Maraton de gastronomie Arena Bucătarilor 2021 în beneficiul persoanelor aflate în dificultate: Selgros donează peste 2.000 de meniuri gătite de chefi renumiți

Selgros Cash & Carry donează peste 2.000 de meniuri gătite de chefi de renume către persoane şi familii aflate în dificultate din județul Brașov, transformând astfel ediția din acest an a cunoscutei competiții Arena Bucătarilor într-un proiect de responsabilitate socială.





Evenimentul are loc în zilele de 19 și 20 octombrie în centrul gastronomic Arena Bucătarilor din incinta Selgros Brașov, unde o echipă de 15 chefi bucătari este responsabilă de pregătirea a peste 2.000 de meniuri.













„Având în vedere situația socială generată de pandemie, am decis să punem în acest an competiția Arena Bucătarilor sub semnul pasiunii pentru oameni și pentru bine. Împreună cu toți acești chefi minunați, membri ai juriului Arena Bucătarilor sau premianți ai concursului, ducem pasiunea pentru arta culinară la un alt nivel, cel al întrajutorării și al conștientizării nevoii de acțiuni comune și concrete. Selgros își continuă atât misiunea de a ajuta la dezvoltarea gastronomiei, cât și cea de a veni în sprijinul comunității”, a declarat Robert Hellwagner, CEO Selgros România.





Selgros asigură toate produsele necesare pentru prepararea meniurilor, dar și partea de logistică. De prepararea meniurilor se ocupă maeștri în arta culinară cu zeci de ani de experiență și numeroase medalii internaționale: Ioan Florescu, Cornelia Ghișoi, Ciprian Nicolescu, Victor Melian și Antoine Beaini. Lor li se alătură reprezentanți de seamă ai tinerei generații de bucătari, premiați în cadrul concursurilor naționale și internaționale: Daniel Buzea, Bogdan Cozma, Cristian Dumitru, Mihaela Ruxanda, Emanuel Mocan, Alin Barabancea, Daniel Nistor, Silviu Gido, Paul Timofte și Sorin Porancea.













Proiectul se desfășoară în colaborare cu asociații din județul Brașov care au în îngrijire persoanele aflate în dificultate: Asociația pentru Demnitatea Omului și Familiei Brașov, Asociația „Speranța pentru Copii”, Hospice Casa Speranței Brașov, Fundația Bucuria Darului, Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana” și Asociația Centrul Rezidențial pentru Vârstnici MARIA.





Evenimentul se desfășoară cu respectarea reglementărilor privind siguranța sanitară. Acesta este transmis live pe pagina de Facebook a Selgros România și canalele de social media ale partenerilor, deviza proiectului fiind #FiecareDintreNoiFaceDiferența.





Competiția Arena Bucătarilor, concurs destinat gastronomilor din România, este organizat și găzduit de către Selgros începând cu anul 2010. Prin acest proiect, compania și-a propus să premieze an de an talentul și măiestria celor mai pasionați bucătari, competiția reprezentând un etalon al profesionalismului și al excelenţei în arta culinară, locul în care bucătarii profesioniști își etalează talentul culinar, creativitatea și se duelează pentru un loc pe podiumul gastronomiei românești.





Standardele concursului au crescut de la an la an - de la perfecționarea boxelor de concurs, echipate în prezent cu aparatură de ultimă generație, la formarea unui juriu specializat, care aduce împreună personalități ale gastronomiei românești și internaționale, bucătari premiați, care au lucrat în restaurantele cu stele Michelin. În felul acesta, concurenții sunt jurizați pe baza celor mai înalte standarde și beneficiază de experiența celor mai buni bucătari din lume.





Începând cu anul 2013, ,,Arena Bucătarilor’’ este afiliată competiției internaționale ,,Les Chefs en Or’’, organizată de grupul Transgourmet. Din 2018, concursul se desfășoară în incinta Centrului Gastronomic Arena Bucătarilor, construit inclusiv în acest scop lângă magazinul Selgros din Brașov.





Unul dintre cei mai importanți jucători din retail, Selgros Cash & Carry se adresează atât profesioniștilor din HoReCa, cât și revânzătorilor și consumatorilor finali. Compania sărbătorește în acest an 20 de ani de prezență pe piața din România.





Peste 2,1 milioane de români - persoane fizice sau juridice - dețin un card activ Selgros, care le permite să beneficieze de o gamă largă de oferte speciale și să aleagă din peste 50.000 de produse dedicate profesioniștilor și pasionaților de bunătăți. Clienții noi persoane fizice pot obține cardul Selgros pe loc, la Biroul de Informații Clienți din fiecare magazin, doar în baza unui act de identitate.





Despre Selgros Cash & Carry România





Selgros Cash & Carry România este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de retail din România, cu o rețea națională formată din 23 de magazine și o platformă logistică. Misiunea Selgros este de a oferi, zilnic, o gamă variată de produse, garanția prospețimii și a profesionalismului, la prețul corect. Compania are 4.500 de angajați la nivel național, fiind printre cei mai importanți angajatori din domeniu.

Selgros Cash & Carry este o companie care face parte din grupul Transgourmet, controlat în întregime de Coop Elveția, care deține în prezent 91 de magazine (38 în Germania, 23 în România, 19 în Polonia și 11 în Rusia). Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul www.selgros.ro.