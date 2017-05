Mai puțini IT-iști la Brașov

Aproximativ 110.000 de români lucrează în domeniul IT, număr ce situează România pe primul loc în Europa Centrală şi de Est, potrivit unui studiu anual realizat de o firmă de recrutare.



Potrivit presei locale, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sunt oraşele cu cei mai mulţi şi mai bine pregătiţi angajaţi. Conform studiului, salariile din domeniu au valori cuprinse între 1000 și 5000 de euro, în funcție de experiență și de nivelul de pregătire.



În ceea ce privește facultățile de specialitate, Bucureştiul oferă cei mai mulţi absolvenţi, circa 2.200 din IT şi peste 500 din sectorul telecomunicaţiilor. Pe locul al doilea în funcţie de numărul absolvenţilor se află Timişoara, urmat de Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov, care oferă în jur de 500 absolvenţi IT pe an.