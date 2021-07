Maeștrii stampei japoneze expuși la Muzeul de Artă Brașov!

Muzeul de Artă Brașov vă invită la deschiderea expoziției ”Celebrities of the Floating World from George Șerban Ukiyo-e Collection”, curatori Alexandra Ardelean & Dr. Alexandru Constantin Chituță. Vernisajul va avea loc vineri, 16 iulie 2021, ora 17.00, la sediul muzeului din B-dul. Eroilor nr. 21.





Măiestria stampei japoneze este demonstrată de lucrările unor maeștri renumiți: Hokusai, Hiroshige, Kunisada și Kuniyoshi. Lucrările din colecția George Șerban ilustrează temele definitorii ale „lumii trecătoare” specifice stampelor japoneze din perioada Edo (1603 - 1868): teatrul Kabuki, bijin-Ga (frumusețea feminină), shunga (plăcerea senzuală), istoria, literatura și peisajul. Intervalul istoric ilustrat de stampele incluse în expoziție a fost marcat de stabilitate, dezvoltare și izolare, factori definitorii în cristalizarea trăsăturilor caracteristice civilizației nipone.





În cadrul evenimentului, publicul muzeului va avea ocazia să asiste la o demonstrație gastronomică din bucătăria japoneză. Reprezentanții unui restautant vor prezenta metoda de asamblare a preparatelor sushi, iar acestea vor fi oferite pentru degustare.Reprezentantii unei librarii , vor fi prezenți cu o selecție de cărți și produse nipone menite să îmbogățească experiența vizitatorilor. Publicul va trebui să respecte pe durata vernisajului și a vizitării muzeului măsurile de combatere a îmbolnăvirilor COVID-19 și regulile de distanțare socială.