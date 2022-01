MacBook Air sau MacBook Pro ? Alege un Laptop Apple potrivit

Performanțele pe care le oferă oricare dintre modelele de Laptop Apple sunt unele dintre cele mai înalte, însă diferențele de specificații tehnice sau chiar de preț între acestea sunt consistente. Între un MacBook Air sau un MacBook Pro, ce ar fi potrivit să alegi? Poți obține performanțe înalte și cu un MacBook Air sau varianta Pro este singura cea mai bună? Iată câteva dintre aspectele specifice legate de caracteristicile pe care le au modelele de MacBook care te-ar putea ajuta să iei cea mai bună decizie de achiziție.







Hardware MacBook Air vs. MacBook Pro





În timp ce modelele de MacBook Air și MacBook Pro de 13 inchi sunt echipate cu un procesor M1 puternic și eficient, cu 8 nuclee și un GPU de 7 sau 8 nuclee pe configurațiile de ultimă generație, modelele de MacBook Pro de 14 inchi și 16 inchi sunt echipate cu procesoare M1 Pro, respectiv M1 Max cu mai multe nuclee CPU și GPU, ceea ce face ca performanțele să fie mai ridicate. În acest fel, în cazul unor fluxuri de lucru medii spre ușoare, un MacBook Air M1 sau un MacBook Pro M1 reprezintă una dintre cele mai bune soluții, însă dacă ai nevoie de un laptop puternic, cu cele mai ridicate performanțe necesare unor fluxuri de lucru mari, MacBook Pro de 14 sau 16 inchi reprezintă soluția ideală.







Afișaj MacBook Air vs. MacBook Pro





În cazul în care performanțele de afișaj sunt cele care contează cel mai mult, atunci un MacBook Pro este varianta pe care trebuie să o alegi. Luminozitatea modelelor Pro de 500-1600 niti în funcție de model este, în orice caz, mai crescută decât în cazul modelului MacBook Air care are 400 de niti. Mai mult decât atât, rata de reîmprospătare de care beneficiezi dacă achiziționezi cele mai noi modele de MacBook Pro din dabstore.ro este de până la 120 Hz cu ProMotion, beneficiind în plus de iluminare de fundal miniLED. Cu ecranul de 14 sau chiar de 16 inchi și cele mai noi tehnologii de afișaj, respectiv ecranul Liquid Retina XDR, MacBook Pro câștigă detașat competiția, oferind unele dintre cele mai ridicate performanțe din acest punct de vedere.







Design, dimensiuni, greutate MacBook Air vs. MacBook Pro







Deși performanțele oferite reprezintă unul dintre aspectele esențiale pe care le urmăresc utilizatorii atunci când achiziționează un laptop, este important și designul pe care îl are acesta, respectiv dimensiunile și greutatea, mai ales dacă este vorba despre preferințe de portabilitate specifice. Din acest punct de vedere, se poate spune că MacBook Air are avantaje consistente față de modelele de MacBook Pro, cei care doresc un laptop ușor, de dimensiuni practice pentru utilizare zilnică și cu un aspect elegant având soluția în achiziționarea unui MacBook Air la DABSTORE. Așa cum sugerează și numele său, MacBook Air este un laptop extrem de ușor, subțire, cu un design elegant și, mai mult decât atât, poate veni în trei variante de culoare – auriu, argintiu și gri spațial, față de modelele Pro care vin în variantele argintiu și gri spațial.



Cu toate acestea, dacă ai nevoie de un laptop cu un ecran de dimensiuni mai mari, atunci poți alege între modelele MacBook Pro de 14 inchi sau MacBook Pro de 16 inchi, însă și acest lucru adaugă un plus prețului final, pe lângă celelalte performanțe suplimentare.



Dacă ai nevoie de un laptop care oferă cele mai bune performanțe, cu un design elegant, cu o durată de viață a bateriei de până la 20 de ore, atunci Apple Silicon Mac Books pe care le poți alege din oferta DABSTORE reprezintă soluția pe care o ai la îndemână, având în plus garanția unei experiențe inedite de achiziție.