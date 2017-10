Lynne Ramsay, câștigătoare la Festivalul de la Cannes, la Brașov

Descriere foto: Les Films de Cannes a Brasov

Lynne Ramsay, considerată una dintre cele mai îndrăznețe regizoare britanice ale cinemaului independent contemporan, vine la Braşov pentru prima ediţie Les Films de Cannes, unde va susţine un Q&A moderat de criticul de film Irina Margareta Nistor, la finalul proiecţiei filmului „You Were Never Really Here”. Proiecţia va avea loc miercuri, 18 octombrie, începând cu ora 20:30, la Cinema ONE, în cadrul Les Films de Cannes a Brașov (13-19 octombrie).



Comparat de The Times cu Taxi Driver al lui Martin Scorsese - This is the Taxi Driver for a new century - „You Were Never Really Here”, a fost recompensat la Cannes atât cu Premiul pentru scenariu, cât și cu cel pentru interpretare masculină, primit de Joaquin Phoenix. În cadrul Les Films de Cannes à Braşov filmul „You Were Never Really Here”, va putea fi urmărit pe 18 şi 19 octombrie. Programul complet al proiecţiilor este disponibil filmedefestival.ro.



Originară din Glasgow, Lynne Ramsay a câștigat în 1996 Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes cu scurtmetrajul de absolvire, Small Deaths, iar doi ani mai târziu, a primit aceeași distincție pentru cel de-al treilea film scurt, „Gasman”. Debutul său în lungmetraj, Ratcacher, a obținut Mențiunea Specială a juriului în secțiunea Un Certain Regard la Cannes, în 2000, iar în anul următor, „We Need to Talk About Kevin” a fost singura producție britanică intrată în cursa pentru un Palme d’Or. Anul acesta, a revenit pe Croisette, cu „You Were Never Really Here”.



Cu ocazia primei ediţii Les Films de Cannes à Braşov, actorul Valeriu Andriuţă va fi prezent la proiecţia filmului „A Gentle Creature”, de Sergei Loznitsa, în competiție la Cannes 2017. Înainte de proiecţia „A Gentle Creature”, publicul din Braşov va putea vedea scurtmetrajul „Chers Amis”, regizat de Valeriu Andriuţă, iar la finalul celor două filme îi vor putea adresa întrebări, într-un Q&A moderat de Laura

Căpăţână Juller, Asociaţia Artburg.



Prima ediţie Les Films de Cannes à Braşov se va inaugura cu proiecţia filmului sudez „The Square”, în regia lui Ruben Östlund, câștigătorul Premiului Palme d’Or pentru cel mai bun film, în 2017. Pe 19 octombrie, în închiderea festivalului, regizorul italian Antonio Piazza, va participa la proiecția filmului „Sicilian Ghost Story”, pe care l-a realizat împreună cu Fabio Grassadonia.



Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul și aplicația Cinema ONE sau de la casieria cinematografului. Preţ bilete: 18 lei normal (adult), 14 lei redus (elev, student şi pensionar).



Les Films de Cannes à Braşov este un proiect organizat de Asociația Cinemascop, finanţat de Ministerul Culturii și al Identității Naționale și de Centrul Național al Cinematografiei și co-finanțat de Consiliul Județean Brașov.