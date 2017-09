Luptă pentru locurile fruntașe + Programul etapei a V-a

Liga a 4-a braşoveană continuă sâmbătă cu runda a cincea a acestui sezon, una care pare la îndemâna liderului ACSM Codlea, care are un duel lejer pe teren propriu, cu formația Prietenii Rupea, una din codaşele clasamentului.În aceste condiţii, derby-ul etapei dintre Inter Cristian şi AS „Steagu Roșu” Braşov are o miză importantă pentru cele două echipe, ambele aflate la două puncte în spatele codlenilor.Un duel asemănător, în care combatantele au nevoie de victorie pentru a rămâne în top, va avea loc la Tărlungeni, acolo unde Inter va primi vizita Preciziei Săcele. Programul complet al partidelor din a cincea etapă este disponibil pe site-ul brasovultau.ro.

C.S. Chimia Orașul Victoria – A.C.S.Voința Hurez



A.S.C.Olimpic Zărneşti – A.S. Aripile Braşov



A.S. Inter Tărlungeni – A.S. F.C. Precizia Săcele



C.S. Inter Cristian – AS SR Braşov



A.C.S.M. Codlea – A.S. Prietenii Rupea



A.S. Olimpic Voila – A.S. Avântul Dumbravița



A.S. Cetatea Homorod – A.C.S. Steagu Roşu Braşov



A.F.C.S. Carpaţi Berivoi – A.C.S. Colţea 1920 Braşov