Luna Mărţişorului, deschisă la Opera Braşov de capodopera „Boema”

Sâmbătă, 7 martie 2020, de la ora 18.30, în Sala Operei Braşov, „Luna Mărţişorului" va fi pusă ân scenă „Boema", una dintre bijuteriile compozitorului Giacomo Puccini



Sâmbătă, 7 martie 2020, de la ora 18.30, în Sala Operei Braşov, „Luna Mărţişorului” se deschide cu „Boema”, una dintre bijuteriile compozitorului Giacomo Puccini, alături de „Turandot”, „Tosca” şi „Madama Butterfly”.



Premiera operei a avut loc la Teatrul Regio din Torino, la 1 februarie 1896, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini, aflat la începutul carierei sale. Până la finele anului 1896, „Boema” s-a jucat de 24 de ori cu casa închisă şi, la scurt timp, a ajuns pe marile scene ale lumii, fiind considerată o capodoperă.



Acţiunea operei se petrece la Paris, în jurul anului 1830. Patru prieteni - poetul Rodolfo, pictorul Marcello, muzicianul Schaunard şi filosoful Colline - îşi împart bucuriile şi grijile cotidiene într-o mansardă pariziană. Este ajunul Crăciunului şi buna dispoziţie le este tulburată de apariţia proprietarului, venit să ceară chiria. Cei patru reuşesc să-l gonească şi decid să-si petreacă restul serii la cafeneaua Momus. Nevoit să zăbovească acasă câteva minute, Rodolfo primeşte vizita inopinată a vecinei Mimi. Cei doi se plac şi îşi mărturisesc iubirea, însă povestea lor nu va avea finalul aşteptat.



„Boema” cuprinde pagini muzicale devenite celebre, între ele, în actul I, – „Che gelida manina” (Rodolfo), „Si, mi chiamo Mimi” (Mimi) și „O, soave fanciulla” (Rodolfo), în actul al II-lea – „Quando me’n vo” (valsul Musettei), în actul al III-lea – „Gia un altra volta” (Rodolfo) și „D’onde lieta usci” (Mimi), iar în actul al IV-lea – „Mimi, tu piu non torni” (Rodolfo), „Vecchia zimarra” (Colline – „Aria paltonului”) și „Sono andanti” (Mimi).



În distribuția spectacolului de sâmbătă se regăsesc artiștii Operei Brașov: Mădălina Bourceanu (debut) - Mimi, Liviu Iftene - Rodolfo, Lăcrămioara Schuller - Musetta, Adrian Mărcan - Marcello, Marian Rește - Schaunard, Ștefan Schuller - Colline, Lorand Cristian - Benoît/Alcindoro, Dan Ionescu - Parpignol și Sara Györfi - Copilul.



Își dau concursul Orchestra și Corul Operei Brașov.



La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Traian Ichim.



Regia artistică îi aparține lui Carmen Dobrescu. Scenografia: Horia Popescu. Asistent regie: Anda Tabacaru. Dirijor cor: Teodor Soporan. Regie scenă: Silvia Papadopoulos.





Spectacolul durează 2 ore și 50 de minute și are trei pauze.



Preț bilete (în funcție de locul din sală): 40 lei – în sală; 30 lei – la balcon lateral.



În stagiunea 2019 – 2020, accesul copiilor la spectacolele de operă și operetă este permis începând cu vârsta de 7 ani.