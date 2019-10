Lucrările de pe N. Titulescu au fost împărţite în 5 tronsoane distincte pentru ca lucrările să fie finalizate cât mai repede

Descriere foto: restrictii de circulatie

În data de 04.10.2019, Compania APA Braşov a demarat lucrările de modernizare a reţelelor de apa potabilă pe strada Nicolae Titulescu. Lucrarea constă în amplasarea unei conducte de fontă ductilă cu diametrul de 500 mm şi a doua conducte de distribuţie apă potabilă din polietilenă cu diametrul de 160 mm. Este o lucrare de mare anvergură şi cu o importanţă deosebită pentru locuitorii strazii Nicolae Titulescu, dar mai ales pentru oraşul Braşov. Conducta de fontă ductilă a cărei construcţie este deja realizată pe străzile Avram Iancu, Cuza Vodă, Iuliu Maniu şi Castanilor, este menită să asigure necesarul de apă potabilă în zona de nord a Braşovului (Bartolomeu) care va avea o dezvoltare importantă în anii următori.



În perioada 22.10 – 22.12.2019 va continua execuţia lucrărilor pe strada N. Titulescu între intersecţia cu strada Dorobanţilor şi Calea Bucureşti.



Lucrările vor cuprinde operaţiuni de manevrare şi instalare a conductelor de fontă ductilă şi a celor de distibuţie, din polietilenă. Pentru a reduce la maximum orice risc de producere a unor evenimente în trafic, este imperios necesar ca amplasamentul/şantierul să fie cât mai puţin afectat de traficul rutier.



Din acest motiv, ca urmare a unei analize comune realizate de reprezentanţii Primăriei Braşov, Poliţiei Rutieră, Poliţiei Locale, Companiei APA Braşov şi constructorului lucrării, a fost pregătit un grafic de execuţie pe cinci tronsoane în incercarea de a afecta cât mai puţin atât traficul în zonă cât şi evoluţia lucrărilor în sine.



Astfel, în perioada 22.10 – 3.11.2019 vor fi executate lucrări pe tronsonul cuprins între strada Dorobanţilor şi strada N. D. Cocea cu interzicerea totală a circulaţiei auto pe acest porţiune de stradă.



Pentru cei care au intenţia să se deplaseze dinspre centrul oraşului (15 Noiembrie) sau strada Castanilor spre N. Titulescu, traficul auto va fi presemnalizat pe str. Castanilor (tronsonul între Iuliu Maniu și 15 Noiembrie) si pe str.15 Noiembrie (înainte de ”Patria”). Rutele alternative sunt:



- strada N. Titulescu, între Castanilor şi Dorobanţilor



- strada Dorobanţilor - Română - N.D. Cocea - N. Titulescu/15 Noiembrie.



Pentru cei care au intenţia să se deplaseze dinspre Calea Bucuresti, traficul auto va fi presemnalizat pe C. Bucureşti în zona cunoscută cu numele de ”3 alimentare”. Circulaţia va fi posibilă pe strada N. Titulescu, între Calea Bucureşti si N.D. Cocea şi poate fi continuată pe N.D. Cocea - Păun Pincio – Dorobanţilor - 15 Noiembrie. Accesul pe N. Titulescu în zona Castanilor-Dorobanţilor nu va fi posibil decât dinspre centrul oraşului sau dinspre Castanilor.



În perioada 04.11 - 10.11.2019 vor fi executate lucrări pe sectorul cuprins între N.D. Cocea şi Dimineţii. Traficul va fi restricţionat pe un singur sens, dinspre Dimineţii spre Castanilor. Conducătorii auto care au intenţia să ajungă dinspre Patria în zona N. Titulescu, între Dimineţii şi Calea Bucureşti, o pot face pe traseul N. Titulescu-Dorobanţilor - Cezar Boliac – Dimineţii - N. Titulescu.



În perioada 11.11 - 24.11.2019 vor fi executate lucrări pe sectorul cuprins între Dimineţii şi Roşiorilor. Traficul va fi restricţionat pe un singur sens, dinspre intersecţia cu Roşiorilor spre Castanilor. Conducătorii auto care au intenţia să ajungă dinspre Patria în zona N. Titulescu, între Roşiorilor şi Calea Bucureşti o pot face pe traseul 15 Noiembrie - Petru Rareş - N. Titulescu sau C. Bucureşti - N. Titulescu.



În perioada 25.11 - 13.12.2019 vor fi executate lucrări pe sectorul cuprins între Roşiorilor şi Petru Rareş. Traficul va fi restricţionat pe un singur sens, dinspre intersecţia cu Petru Rareş spre Castanilor. Conducătorii auto care au intenţia să ajungă dinspre Patria în zona N. Titulescu, între Petru Rareş şi Roşiorilor, o pot face pe traseul N. Titulescu – Roşiorilor – Păltiniş - Petru Rareş -N.Titulescu sau o pot face pe traseul 15 Noiembrie - Petru Rareş - N. Titulescu sau C. Bucuresti - N. Titulescu. În decursul acestei perioade este programată o lucrare importantă de conectare a conductei de fontă ductilă (DN 500 mm) cu o altă conductă (DN 700 mm) în intersecţia străzilor N. Titulescu – Serii - Păltiniş. Această lucrare va necesita blocarea totală a acestei intersecţii pentru o perioadă de 3 zile, estimată pentru 06 - 08.11.2019. În acest interval de timp nu va putea fi asigurată o cale de acces auto pe N. Titulescu, dinspre C. București spre Patria, pe străzile adiacente. Accesul se va putea face doar dinspre Patria.



În perioada 14.12 - 22.12.2019 vor fi executate lucrări pe sectorul între Petru Rareş şi Calea Bucureşti. Traficul va fi restricţionat pe un singur sens, dinspre Calea Bucureşti spre Castanilor. Conducătorii auto care au intenţia să iasă din N. Titulescu în Calea Bucureşti, o pot face pe traseul N. Titulescu - Petru Rareş - 15 Noiembrie - Calea Bucureşti.



Având în vedere amploarea lucrărilor este necesară menţinerea parcărilor libere, pe ambele părţi ale străzii N. Titulescu, pe acele porţiuni pe care sunt exectate lucrări şi pe străzile adiacente pe care traficul va fi redirecţionat.



Întreaga zonă va fi semnalizată corespunzător.



În toată această perioadă, Compania APA Braşov va transmite în permanenţă informări referitoare la stadiul lucrărilor, astfel încât să fie cunoscute din timp reglementările de trafic ce vor fi aplicate înainte de începerea lucrărilor, pe fiecare din cele 5 tronsoane.



Această lucrare face parte dintr-un contract de reabilitare şi extindere a reţelelor publice de distribuţie apă potabilă din municipiul Braşov, finanţat prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare.



Valoarea întregului contract este de aproximativ 19,24 milioane de lei, inclusiv TVA.



Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi mulţumim pentru înţelegere participanţilor la trafic şi locuitorilor din zonă.