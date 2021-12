Lucrările de modernizare a drumului interjudeţean Covasna – Braşov înregistrează un progres de 60%

Lucrările de modernizare a drumului interjudeţean Covasna – Braşov, care face legătura între drumurile naţionale DN 12 şi DN 13, înregistrează un progres de 60%, fiind deschise mai multe fronturi de lucru.





Unul dintre şantierele la care se lucrează intens în aceste zile este cel de reabilitare a podului peste râul Olt de la Augustin prin intermediul căruia este asigurat accesul rutier spre localitatea covăsneană Baraolt. Refacerea acestui pod, situat la kilometrul 12+125 pe drumul judeţean 131 B, este cea mai amplă lucrare de artă din cadrul proiectului. În momentul de faţă se lucrează la infrastructura şi suprastructura podului, o cale de rulare fiind desfăcută pe toată lungimea podului care măsoară 164,18 metri.





În ceea ce priveşte reabilitarea şi modernizarea infrastructurii celor două drumuri judeţene incluse în proiect, respectiv DJ 131 (km 0+000–7+856) şi DJ 131 B (km 0+000–12+978), sunt în diverse stadii de execuţie mai multe tronsoane.





Astfel, de la intersecţia drumului judeţean 131 cu DN 13 şi până la intrarea în comuna Apaţa (km 5+500), au fost executate lucrările de excavație, urmate de aşternerea straturilor de balast, piatră spartă, precum şi a celor două straturi de asfalt. De asemenea, 80% din rigolele carosabile şi 90% din acostamente au fost executate pe segmentul de drum deja asfaltat.





Modernizarea drumului interjudeţean Covasna – Braşov este implementată în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, accesat de Consiliul Judeţean Braşov.





Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, a evidenţiat modul cum s-au desfăşurat lucrările până în prezent. „Proiectul are un progres bun, chiar dacă pe parcurs au existat şi unele mici întârzieri. Apreciez calitatea lucrărilor executate şi am convingerea că asocierea de firme constructoare va reuşi să încheie modernizarea celor două tronsoane din drumul interjudeţean în termenul contractual convenit. După ce am reuşit să fim campioni ai Regiunii Centru la accesarea fondurilor europene destinate drumurilor, având 300 de milioane de lei atrase prin intermediul a patru proiecte, la nivelul Consiliului Judeţean ne pregătim pentru viitoarea perioadă de programare cu încrederea că vom reuşi să ne menţinem poziţia fruntaşă.