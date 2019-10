Lucrăriile se for finaliza la liceul de informatica „Grigore Moisil”.

Anunţul a fost făcut de primarul municipiului Braşov, George Scripcaru. Lucrările ce mai trebuie executate la Corpul B vor fi finalizate până la jumătatea lunii ianuarie 2020



Povestea cu sfârşit prelungit de la Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” s-ar putea încheia, totuşi, la începutul anului viitor. Concret, lucrările întârziate şi nici acum începute ar putea fi finalizate, iar liceenii să se întoarcă în corpurile de pe Calea Bucureşti. Cel puţin aşa a spus, ieri, primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, care a mai anunţat, totodată, şi faptul că au fost finalizate procedurile de achiziţie pentru mobilierul nou din Colegiu.



„Am decalat partea de execuţie, după ce am făcut o analiză foarte strictă, ieri (miercuri - n.r.), cu toţi factorii decizionali, am făcut şi o analiză la faţa locului cu toţi cei implicaţi şi am ajuns la concluzia că în vacanţa de iarnă vom face mutarea elevilor care învaţă pe strada Cocorului acum. Vor fi translataţi în această unitate de învăţământ anul viitor, dar anul viitor înseamnă în prima parte a lunii ianuarie, adică exact în perioada de vacanţă între cele două semestre”, a precizat edilul.



La începutul săptămânii, totuşi, reprezentanţii municipalităţii erau rezervaţi cu privire la mutarea elevilor pe Calea Bucureşti, estimarea fiind începutul anului viitor şcolar. Totuşi, aceştia ar fi putut fi mutaţi în Corpul A, care este finalizat, dar decizia rămânea la nivelul conducerii Colegiului.

Între timp, municipalitatea a acţionat în instanţă şi firma constructoare care nu şi-a respectat termenii contractuali. „Au fost problemele cu spaniolii, pe care le-am reglat, adică ne-am dus în instanţă, să le cerem toate prejudiciile făcute. De asemenea, am dat în judecată şi asiguratorul acestei firme (...) Am făcut demersurile să încasăm banii din asigurare şi asiguratorul nu are bani”, a mai explicat primarul George Scripcaru.

Lucrările de eficientizare energetică a Colegiului Naţional „Grigore Moisil” Braşov au fost începute în aprilie 2018. Valoarea contractului era de 4,2 milioane lei, iar termenul de finalizare a proiectului fiind 15 septembrie 2019. Până în prezent, lucrările la Corpul A au fost finalizate, dar mai este de lucru la Corpul B, unde au fost executate cam 65% din lucrări. Acest proiect a fost finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, iar acordul de implementare a expirat în 6 septembrie 2019. Cum lucrările nu au fost terminate, municipalitatea a pierdut bani elveţieni şi, în plus, ca să termine proiectul, trebuie să aloce fonduri de la bugetul local.