Lucrări de amploare la Spitalul Judeţean Brașov

Descriere foto: Primele două etaje ale corpului B, ale Spitalului Judeţean Brașov au fost reabilitate din temelii și au fost inaugurate; Sursa: bzb.ro





Spitalul Judeţean, va fi steril 100%. În etape de câte două luni, rând pe rând, toate etajele se golesc şi se igienizează





Primele două etaje ale corpului B, reabilitate din temelii, au fost inaugurate. Spaţiul nou refuncţionalizat creează spațiu pentru un plan ambiţios al actualei conduceri: continuarea în paralel a modernizării corpului B şi demararea igienizării celorlalte aripi. Obiectivul final: standard epidemiologic ridicat.



Săptămâna trecută a avut loc inaugurarea etajelor V și IV ale corpului B din cadrul Staționarului Central al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov, reabilitate și modernizate în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Investiții. Întregul corp B a fost consolidat cu fibre de carbon, astfel încât să se asigure rezistența la seismicitate a clădirii.



Transformare din temelii



Saloanele, având fiecare câte 5 paturi, au fost transformate din temelii și dotate cu grupuri sanitare proprii, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții. Din bugetul alocat de Consiliul Județean Brașov în acest an, conducerea spitalului a achiziționat paturi, saltele lavabile și noptiere noi, conform cerințelor exprimate de șefii de secții. Pentru ușurarea accesului persoanelor cu dizabilități, s-a renunțat la cada de duș, astfel încât să se poată intra cu căruciorul inclusiv în grupurile sanitare.



O noutate în compartimentarea spațiilor din corpul B al Spitalului Județean este faptul că grupurile sanitare care existau la fiecare etaj, la capătul culoarului, au fost transformate în locuri de depozitare pentru obiecte curate (lenjerii, materiale sanitare, dezinfectanți), respectiv murdare (deșeuri periculoase și menajere, lenjerii, ploscar). La fiecare etaj s-au creat saloane tip izolator, cu unul sau două paturi și grup sanitar propriu, conform normelor în vigoare.



De asemenea, au fost amenajate următoarele spații: un cabinet pentru medici, cu grup sanitar propriu; un cabinet pentru medicul-șef; un oficiu pentru asistente; un spațiu pentru asistenta-șefă; o sală de tratament; un oficiu alimentar cu mobilier și chiuvete noi; o cameră de gardă cu grup sanitar propriu.



Lifturile au fost și ele înlocuite. Este vorba despre trei lifturi cu targă destinate transportului pacienților și un lift pentru vizitatori. Au fost schimbate rețelele electrice, de apă și canalizare, precum și instalațiile de fluide medicale (oxigen și aspirație) din interiorul saloanelor.





Etajul V: Neurologie şi salon cu ATI pentru pacienţii cu trombolioză venoasă



La etajul V va funcționa Secția de Neurologie, cu 25 de paturi. 15 dintre acestea sunt grupate în 3 saloane, iar 10 sunt destinate tratării accidentului vascular cerebral. Pentru bolnavii care necesită tromboliză venoasă a fost creat un spațiu comun, cu o suprafață de 108 mp, în care s-au amenajat un ATI și 10 puncte de observație.



Tot acolo au fost create două izolatoare. La finalul lucrărilor, etajul va mai găzdui o secție medicală cu 25 de paturi, conducerea Spitalului Județean urmând să decidă care va fi aceasta.



Etajul IV va fi destinat Secției clinice de Interne I, cu 58 de paturi: 11 saloane a câte 5 paturi, fiecare cu grup sanitar propriu, 2 saloane tip izolator, sală de tratamente, cabinete pentru medic-șef, medici, asistentă-șefă, asistente, oficiu alimentar și spații de depozitare.





Lucrările continuă



Între timp, continuă reabilitarea și modernizarea etajelor III II, I, parterului și demisolului din cadrul corpului B.



În momentul de față, lucrările cele mai avansate sunt la etajul III. Constructorul estimează că dacă nu vor apărea situații neprevăzute, până la sfârșitul lunii septembrie 2019 vor fi date în folosință etajele III și II, urmând ca până la sfârșitul lunii ianuarie 2020 să fie date în folosință etajul I, parterul și demisolul corpului B.



Potrivit informațiilor furnizate de medicul epidemiolog Ana-Dora Godri, șefa Serviciului Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din cadrul Spitalului Județean, se vor respecta cu strictețe tipurile de spații (cabinete, saloane) stipulate în lege, cu asigurarea confortului maxim pentru pacienți. Practic, fiecare bolnav internat va dispune de o arie utilă de 7 mp/pat, iar în cadrul rezervelor spațiul pentru fiecare pat va fi de 8 mp.



Lucrări de igienizare și în aripa scurtă (corpurile A și H)



În paralel cu reabilitarea și modernizarea corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență, conducerea unității medicale și-a propus să desfășoare lucrări de igienizare și în corpul A (aripa scurtă), astfel încât la finalul șantierului, cel mai important spital public al Brașovului să asigure condiții optime pentru pacienți și medici deopotrivă. În prezent, se lucrează la întocmirea devizului de lucrări, existând un disponibil bugetar de aproximativ 4,7 milioane de lei.





Urmează noi mutări de secţii



Pentru ca igienizările din corpul A să se poată desfășura în paralel cu reabilitarea și modernizarea corpului B, conducerea SCJU Brașov a gândit un plan de relocare a secțiilor clinice existente acum în corpul A, pe etajele finalizate din corpul B, plan care se va desfăşura în mai multe etape, după cum urmează:



• etapa I – secţiile de Gastroenterologie (etajul V ) şi Ortopedie (etajul IV) se transferă pe aceleaşi niveluri din corpul B, pentru a se igieniza etajele V şi IV ale corpului A;



• etapa a II-a – după igienizarea etajelor IV şi V din corpul A, secţia Gastroenterologie revine la etajul V din corpul A, iar secţia Ortopedie rămâne în corpul B (etajul IV). La etajul V din corpul B se mută Secţia Chirurgie II şi Compartimentul Oro-maxilo-facial aflate la etajul III din corpul A, care va intra în renovare;



• etapa a III-a – după igienizarea etajului III din corpul A, secţia Chirurgie II se va muta la vechea locaţie. Secţia Ortopedie se va muta din corpul B, etaj IV, la etajul II din corpul B. Secţia Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă (etaj II) se va muta la etajul IV din corpul B, în vederea igienizării etajului II din corpul A;



• etapa a IV-a – Secţia Clinică Chirurgie I şi Secţia Chirurgie Toracică se vor muta la etajul III din corpul B, în vederea igienizării etajului I din corpul A.



Compartimentul Terapie Intensivă Coronarieni şi Cardiologia Intervenţională se vor muta la etajul V, în vederea igienizării etajului I din corpul H. Secţia Neurochirurgie se va muta la etajul IV, corpul A, în vederea igienizării parterului din corpul A.





Fiecare etapă de lucru este preconizată să dureze două luni.



Demisolurile de la Astra şi Tractorul, transformate în spaţii medicale



Medicul Ana-Dora Godri a precizat că în acest an sunt planificate lucrări de igienizare și în demisolurile staționarelor Tractorul și Astra, folosite în prezent ca spații de depozitare și arhivă, astfel încât acestea să fie introduse în circuitul medical, în folosul pacienților. Pentru arhiva Spitalului Județean a fost deja identificat un spațiu conform cerințelor în domeniu.



An investiţional început... în iulie



„Deși după mărirea salariilor din martie 2018 suntem subfinanțați – motiv pentru care supraviețuim cu greu, banii fiind insuficienți pentru acoperirea tuturor cheltuielilor lunare (salarii, utilități, materiale sanitare, medicamente), prin alocarea de fonduri de către Consiliul Județean și Ministerul Sănătății (cu cofinanțare de 10% asigurată tot de CJ Brașov), avem destui bani pentru investiții. Pe de altă parte, din cauză că bugetul pe 2019 a fost aprobat cu întârziere, abia în luna iulie am putut demara licitațiile pentru investiții și având în vedere procedurile greoaie din domeniul achizițiilor publice, suntem în pericolul de a nu putea finaliza toate investițiile pe care ni le-am propus”, a declarat managerul dr. Călin Cobelschi.





Structura Spitalului Județean, la încheierea lucrărilor



După încheierea reabilitării și modernizării corpului B, precum și a igienizării corpului A al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, configurația secțiilor clinice pe etajele Staționarului Central va fi următoarea:



• Etajul V: Secția de Neurologie (25 paturi) și o altă secție medicală (25 paturi), în corpul B; Secția de Gastroenterologie (35 paturi), în corpul A;



• Etajul IV: Secția de Interne 1 (58 paturi), în corpul B; Secția de Neurochirurgie (35 paturi), în corpul A;



• Etajul III: Secția de Chirurgie II (40 paturi) și Secția de Chirurgie I (55 paturi), în corpurile B și A;



• Etajul II: Secția clinică Ortopedie (54 paturi), în corpul B; Secția clinică ATI, extinsă în corpul A. Vor fi încă 20 de paturi – din care 2 paturi pentru arșii grav, pe lângă cele 20 de paturi de ATI și 8 paturi post-anestezie existente în corpul H. În cadrul blocul operator din corpul H se va amenaja o sală de operații pentru chirurgia cardiacă;



• Etajul I: Secția de Cardiologie intervențională (25 paturi) și Secția de Cardiologie II (27 paturi), în corpul B; Secția de Chirurgie Cardiacă, dezvoltată în corpul A: va fi secția de Chirurgie Cardiovasculară cu 33 paturi, din care 12 paturi alocate Compartimentului de Chirurgie Toracică; în corpul H rămân laboratorul de angiografie cardiacă, cu terapie intensivă pentru cardiaci (USTACC) și zonă de explorări funcționale specifice (eco-cardiologie, EKG), precum și laboratorul de analize medicale și cel de imagistică și radiologie.



• Parter: Secția Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, cu 26 de paturi, din care 4 paturi destinate Unității de Arși, în corpul A; Ambulatoriul de specialitate, în corpul H; zona centrală din dreptul lifturilor și o porțiune din corpul B – spitalizare de zi (cu explorările funcționale necesare), cu 13 paturi; restul corpului B și extinderea care va fi realizată prin proiectul Ministerului Sănătății sunt destinate Unității de Primiri Urgențe SMURD.



• Demisol: garderobă, vestiare pentru personalul spitalului (dotate cu grupuri sanitare), punct de predare-primire lenjerie curată, respectiv murdară, spații pentru tabloul tehnic, sub corpul B; magaziile centrale, sub corpul A.





La Mârzescu, secție a spitalului TBC



După încheierea lucrărilor la Corpurile A şi B ale Spitalului Județean, administraţia judeţeană are în plan mutarea la Pavilionul Mârzescu a secţiilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pentru care se plăteşte chirie, acestea fiind retrocedate foştilor proprietari.



Amenjarea secției spitalului TBC la Pavilionul Mârzescu, se va face într-un perimetru izolat, separat de corpul principal.