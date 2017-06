Locurile de munca in videochat, la mare cautare in Romania

Unul dintre cele mai ravnite locuri de munca, in prezent, este cel de model de videochat. Conditiile de lucru oferite de un studio profesional sunt chiar mai bune decat intr-o multinationala, cadrul este legal, iar beneficiile financiare intrec orice asteptari.



Un studio de videochat premium ofera numeroase avantaje tinerelor dornice sa devina modele online. Pe langa contractul de artist-interpret, asigurarile sociale si asigurarea medicala privata, acestea au parte de bonusuri de fidelitate si credite fara dobanda direct de la companie. Spatiul de lucru este extrem de curat si decorat dupa standarde moderne, iar tinerele au la dispozitie spatii de relaxare si aparate de fitness, pentru a-si intretine tonusul. De asemenea, pentru a-si derula activitatea in cele mai bune conditii, ele se folosesc de echipamente de ultima generatie, lumini

profesionale si suport tehnic nonstop.



Un alt avantaj extrem de apreciat este programul de lucru flexibil. Un model de videochat lucreaza in ture, pe care si le alege in functie de cum doreste sa isi faca programul la inceputul fiecarei saptamani. Acesta poate lucra noaptea, dimineata sau dupa-amiaza, astfel incat sa se poata ocupa si de alte obligatii personale. De multe ori, studentele sunt persoanele cele mai interesate de astfel de locuri de munca, astfel ca programul flexibil le permite sa frecventeze fara probleme cursurile universitare.



Un model de videochat este o persoana independenta, care duce o viata lispita de griji financiare si care se distreaza la locul de munca. Activitatea acestuia consta in sustinerea unor conversatii online, in limba engleza, cu diversi oameni din Marea Britanie sau SUA. Acestia sunt oameni singuratici, plictisiti sau extrem de ocupati, care cauta cateva clipe de relaxare si distractie. Ei vor sa interactioneze cu o persoana empatica, vesela, cu multa energie, care ii poate scoate din rutina zilnica si cu care pot lega relatii de prietenie. Un model de videochat ajunge sa cunoasca cele mai intime detalii din viata membrilor care frecventeaza siteurile pe care lucreaza si de multe ori ii ajuta pe acestia sa treaca peste problemele de zi cu zi.



Pentru efortul depus, acesta poate ajunge la castiguri de pana la 25.000 de dolari pe luna. Aceasta suma de bani pare desprinsa din povesti, insa ea este cat se poate de reala pentru modelele de videochat care lucreaza la Studio 20. Oricine poate verifica incasarile lor, atat in cadrul interviului de angajare, cat si ulterior, dupa ce incepe activitatea. Bineinteles, modelele care ajung sa obtina aceste castiguri muncesc din greu si au un program constant, de minim 40 de ore pe saptamana.



Acestea sunt ambitioase, serioase, perseverente, atente la sfaturile trainerilor si reusesc sa-si fidelizeze membrii lucrand mereu pe aceeasi tura.



Studio 20 este cel mai mare studio de videochat din lume, cu locatii in numeroase orase: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea, Craiova, Ploiesti, Brasov, Los Angeles (SUA) si Cali (Columbia). Acesta ofera ocazia oricui de a pune bazele unei cariere internationale datorita experientei de 17 ani in industrie si a retelei de parteneri pe care si-a creat-o in toti acesti ani. Mediul de lucru este extrem de placut si relaxant, modelele de videochat avand toate conditiile necesare pentru a-si desfasura activitatea si a-si atinge obiectivele financiare.



Pentru a ajunge un model de videochat de succes, este nevoie de multa implicare si efort, insa, cu ajutorul unui studio profesional ca Studio 20, orice este posibil. Pe langa satisfactia financiara, aici, tinerele au parte de numeroase satisfactii sufletesti. Munca le este apreciata si rasplatita, atat prin bani, cat si prin premiile castigate la festivalurile internationale. Paradoxal, tinerele care reusesc sa faca performanta in acest domeniu nu au dimensiuni perfecte. Acestea au, intr-adevar, un aspect fizic placut si ingrijit, dar si o atitudine pozitiva, care le ajuta sa depaseasca orice obstacol profesional sau personal. Experienta nu este obligatorie, deoarece toate modelele de videochat de la Studio 20 beneficiaza de training de specialitate, in cadrul caruia afla tot ceea ce trebuie sa faca in fata camerei pentru a atrage cat mai multi membrii platitori.



Daca si tu esti interesata sa ai un stil de viata lipsit de probleme financiare si sa faci cariera intr-un domeniu aflat in crestere continua la nivel mondial, suna la 0748.777.757 sau trimite un e-mail la angajari@studio20.ro. Noi te vom programa la un interviu si astfel poti vedea cu ochii tai conditiile de lucru oferite si avantajele modelelor de la Studio 20. Alaturi de noi, poti avea viata la care ai visat intotdeauna!