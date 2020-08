Locuri în plus la grădiniţă în zona Griviţei - Tudor Vladimirescu - Tractorul

Descriere foto: Grădiniţa „Căsuţa bucuriei” din Braşov, extinsă cu 4 săli de clasă; Sursa: bzb.ro





Veste bună pentru părinţii din zona Griviţei - Tudor Vladimirescu - Tractorul: 100 de locuri în plus la grădiniţă, 50 eliberate pentru creşă



...Pentru început la jumătate, până trece criza Covid



Din anul şcolar 2020 - 2021, Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 – „Căsuţa bucuriei” de pe strada Tudor Vladimirescu din Braşov va putea primi mai mulţi preşcolari, asta dacă nu apar noi reguli privind componenţa unei grupe.



Această suplimentare a locurilor este posibilă după ce unitatea de învăţământ a fost mansardată, iar în noul spaţiu au fost amenajate 4 noi săli de clasă, în total 100 de locuri. Tot la noul nivel al clădirii a fost amenajată o sală multifuncţională, toalete pentru fete şi băieţi, toalete pentru personal, spaţiu pentru spălătorie. Pe lângă realizarea mansardei, grădiniţa a trecut şi printr-o renovare completă a tuturor spaţiilor, iar pentru a respecta normele privind protecţia la incendii au fost montate şi două scări exterioare.



Proiectul include şi dotarea mansardei cu mobilier nou, echiparea cu echipamente IT şi ustensile bucătărie, pentru achiziţia acestora licitaţia fiind în derulare.



Investiţia, în valoare de 2.196.305 lei, cu tot cu TVA, a beneficiat de o finanţare europeană, lucrările au început în luna iunie a anului trecut şi au fost executate de Asociere SC Deanda Prim Invest SRL-D SC Ovi Construction Real Estate SRL, acelaşi constructor ocupându-se şi de reabilitarea fostului Cinema Modern de pe Bulevardul Griviţei.





Măsuţele, aşezate conform cerinţelor distanţării fizice



Noua „căsuţă a bucuriei” a fost prezentată miercuri de primarul Braşovului, George Scripcaru, care a precizat că această unitate de învăţământ este una dintre cele mai bune din oraş.



„Odată cu revenirea activităţilor, atunci când va fi acel moment, această grădiniţă este pregătită şi în condiţiile actuale, să asigure copiilor tot ceea ce este necesar, în condiţii de siguranţă. Dacă observaţi, s-au pregătit măsuţele, iar aşezarea lor ţine cont de distanţarea socială, aşa cum este reglementată astăzi, şi de care trebuie să ţinem cont noi toţi. Să sperăm că şi copiii vor reuşi să înţeleagă acest lucru. Mă bucur foarte mult că am reuşit să venim astăzi aici, pentru câteva clipe am devenit şi noi copii de grădiniţă. Le mulţumesc cadrelor didactice şi personalului administrativ de aici pentru că fac o treabă extraordinară, pentru că se ocupă de 300 de copii, asta înseamnă că 300 de familii au o problemă în minus pentru că au copilul la o grădiniţă care le asigură tot ce trebuie. Copiii lipsesc astăzi şi chiar dacă această clădire arată foarte bine, fără copii este o doar o clădire care arată foarte frumos, bine mobilată, dar nu e o grădiniţă. Să sperăm că aceşti copii vor veni cât de curând aici şi forfota grădiniţei dintr-o perioadă normală va reveni cât de curând”, a declarat primarul Brașovului.



Pe de altă parte, directorul grădiniţei, Daniela Florescu, a afirmat că prestigiul unităţii este rezultatul muncii „echipei de cadre didactice şi personal nedidactic foarte bine pregătite, dar şi a dragostei pentru copii şi a dăruirii cu care-şi fac treaba”.



Totodată, ea a precizat că „suplimentarea cu 100 a numărului de locuri din această grădiniţă este o mare realizare pentru cartier în primul rând, dar pentru municipiu. Noi până acum am ocupat şi parterul creşei (amplasată în vecinătate). În urma realizării acestei mansardări am redat şi creşei din imediata vecinătate locurile, pentru că şi la ei sunt solicitări foarte mari, iar în grădiniţa noastră vin copii mai mulţi şi ne putem atinge sloganul şi crezul, «copii fericiţi, părinţi mulţumiţi»”, a mai spus directoarea.



Până în prezent funcţionau 8 grupe în interiorul grădiniţei, iar alte două grupe funcţionau în Creşa nr. 5 din imediata vecinătate, care îşi va putea extinde şi ea activitatea.





Investiţii şi la alte unităţi de învăţământ din oraş



Primarul Braşovului a reamintit că investiţii ample se desfăşoară şi la alte unităţi de învăţământ din oraş, cum cazul reparaţiilor capitale la corpul vechi al Colegiului Naţional „Unirea” sau extinderea Şcolii Gimnaziale nr. 2. De asemenea, în această perioadă se construieşte şi o nouă creşă, cea de pe strada Apollo din cartierul Astra. „Sunt şi multe unităţi de învăţământ la care se fac doar reparaţii. Indiferent de situaţia dată, noi trebuie să facem în aşa fel încât să fim pregătiţi pentru deschiderea anului şcolar ca şi într-o situaţie normală”, a mai spus George Scripcaru.