Locatarul numărul 102 ajunge la Rezervația De Urși Libearty din Zărnești

Rezervația de Urși Libearty din Zărnești se pregătește să îl primească pe locatarul cu numărul 102. Este vorba despre un urs în vârstă de 26 de ani, rezident până acum al Grădinii Zoologice Dragoș Vodă (mai cunoscută sub numele de Rezervația de Zimbri Dragoș Vodă din Neamț).



Transferul va avea loc în dimineața zilei de joi, 18 octombrie 2018. Ursul va fi preluat de la Neamț de reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni, va fi sterilizat și microcipat și va fi transportat în Sanctuarul Libearty.



Cazul ursului de la Dragoș Vodă este de ani de zile în atenția Asociației Milioane de Prieteni și s-au făcut nenumărate reclamații și sesizări privind situația lui către autoritățile centrale. De asemenea, zeci de reclamații au fost trimise și de către vizitatorii care au trecut pragul Grădinii Zoologice de la Neamț. Sesizările erau tot mai multe, de la an la an și au fost transmise de către Asociația Milioane de Prieteni autorităților centrale.



Grădina Zoologică Dragoș Vodă este în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț. În cele din urmă conducerea acesteia a decis predarea ursului sub forma unei „donații în valoare de 1.000 de lei” (valoarea de inventar a animalului) către Asociația Milioane de Prieteni.



Ursul locuia la Grădina Zoologică Dragoș Vodă în condiții precare, într-un spațiu betonat, lipsit de condiții naturale (pământ, arbori) și de activități pentru petrecerea timpului. A ajuns acolo după ce vânătorii i-au împușcat mama, din greșeală. Nu odată i-au lipsit apa și mâncarea și-și petrecea zilele singur, în spatele barelor gardului. Un astfel de spațiu nu oferea educație pentru vizitatori, mai ales pentru copii, ci o expoziție tristă, care arăta că animalele nu sunt mai mult decât un obiect de inventar.



Relocarea la Rezervația de Urși Libearty din Zărnești îi va oferi animalului șansa la o viață mai bună.