Litoral Bulgaria: De ce sa alegi un sejur in statiunea Sunny Beach sau Nisipurile de Aur

Destinatiile de litoral din Bulgaria, precum Sunny Beach sau Nisipurile de Aur, cele mai renumite statiuni din tara vecina, se regasesc in fiecare an in topul preferintelor turistilor romani. Daca inca nu ai experimentat o vacanta pe litoralul bulgaresc, iata cele mai importante motive pentru care ar trebui sa iti rezervi una:Spre exemplu, Bucurestiul se afla la o distanta de aproximativ 300 km de statiunea Sunny Beach. Acest lucru se traduce printr-o calatorie de doar 4-5 ore cu masina personala pana in Bulgaria, catre plajele cu nisip fin si valurile line ale Marii Negre. Acelasi lucru este valabil si pentru Nisipurile de Aur, perla litoralului bulgaresc.Acesta este unul dintre principalele motive pentru care litoralul din Bulgaria se bucura de o popularitate atat de mare. Statiunile bulgaresti reprezinta destinatia perfecta pentru o vacanta alaturi de intreaga familie, fara sa cheltuiesti sume considerabile. Spre exemplu, in statiunea Nisipurile de Aur preturile de cazare intr-un hotel de 3 sau 4 stele pornesc de la doar 20-30 Euro/noapte/persoana. Majoritatea hotelurilor ofera cazare in regim all-inclusive, punandu-ti la dispozitie toate conditiile pentru un sejur relaxant: piscina, masaj, lobby, baruri, Internet, aer conditionat in camera etc.Indiferent ca alegi Sunny Beach sau Nisipurile de Aur, plajele din aceste statiuni sunt premiate cu Blue Flag pentru standarde de inalta calitate si siguranta. Aceasta certificare face referire la: calitatea si diversitatea hotelurilor, prezenta barurilor si a restaurantelor, serviciile de divertisment si agrement (spectacole in aer liber, parcuri acvatice, sporturi nautice, echitatie la malul marii) etc.Plaje cu nisip fin alb-galbui scaldate de apele linistite ale Marii Negre – astfel poate fi descris litoralul din Bulgaria . Plaja statiunii Nisipurile de Aur se intinde pe aproximativ 3,5 km lungime si 100 metri latime, iar Sunny Beach dispune de o plaja de peste 8 km si se afla intr-un mic golf natural inconjurat de Muntii Balcani. In ceea ce priveste clima litoralului din Bulgaria, aceasta este temperat continental, ceea ce inseamna ca sezonulestival dureaza din luna mai pana in octombrie, cu o temperatura medie a aerului in timpul verii de 27°С si o temperatura a apei de pana la 25-28°С.Daca nu doresti sa iti petreci toata ziua la soare, pe langa diversele activitati acvatice poti vizita orasul Varna, care este Capitala Maritima a Bulgariei si se afla la doar 17 km de Nisipurile de Aur. Iar in apropiere de Sunny Beach exista diverse atractii turistice, precum orasul istoric Nessebar sau Crama Medovo, amplasata intr-o veche constructie in stil bulgaresc. Asadar, pe litoralul din Bulgaria poti avea parte de un sejur plin de relaxare si noi experiente in acelasi timp.