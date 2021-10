Limba germană este pentru oricine!

Când am fost pentru prima dată într-o țară în care se vorbește limba germană, cu părinții mei și câțiva prieteni de-ai lor, aveam 14 ani și am vizitat Viena. Am rămas surprinsă de cât de frumos este orașul, de clădirile impunătoare și se oamenii timizi. Cum eu eram mai timidă și nimeni din grupul nostru nu știa limba germană ne-am descurcat cum am putut, în engleză, cu ajutorul unui translator pe net, sau cum ar spune tata „l-au durut mâinile de la atâta vorbit”.



Câțiva ani mai târziu am achiziționat cu câteva prietene un city-break în Berlin și acolo povestea s-a repetat. Desigur, personalul din localurile mari vorbea limba engleză, dar dacă vrei să încerci să cumperi ceva dintr-un magazin mic sau de la o tarabă, mult noroc!



În plus, experiența nu este completă dacă nu poți vorbi și înțelege ce se întâmplă în jurul tău. Așa că mi-am făcut o promisiune: data viitoare când voi mai vizita o țară germanofonă voi fi pregătită!



Am încercat mai întâi cu niște ghiduri de conversație și articole de pe internet, dar presupuneau prea mult efort de înțelegere din partea mea. Ca să poți învăța o limbă străină trebuie să-i înțelegi structura și regulile, nu doar vocabularul.



În timpul căutărilor mele am găsit cursurile Centrului Gutenberg și a fost dragoste la prima vedere, mai ales că deplasările erau limitate din cauza pandemiei și cursurile se desfășurau online. Am înțeles apoi că este mult mai ușor să participi la cursuri online: poți fi în București, Cluj sau chiar Frankfurt și să fii prezent la curs de pe canapeaua ta, fără să mai pierzi timp sau bani prin trafic.





Profesorul este cel mai important





Există o vorbă care spune că Universul a inventat eternitatea doar pentru a le oferi oamenilor destul timp pentru a învăța limba germană. În realitate, nu este chiar atât de greu dacă ai lângă tine persoana potrivită.



Este mult mai ușor să înveți limba germană cu profesor decât de unul singur, deoarece el îți ghidează procesul de învățare, te ajută unde nu înțelegi și urmărește o programă bine stabilită.



Inițial am fost puțin reticentă, deoarece credeam că va fi un curs ca la liceu sau facultate, dar mi-am dat seama încă de la prima lecție că profesorii de la Centrul Gutenberg sunt prietenoși și fac orele să treacă cât ai clipi, folosind activități interactive și antrenante.







Limba germană este pentru orice vârstă





Niciodată nu este prea devreme sau prea târziu pentru a învăța ceva nou, mai ales dacă este vorba de o limbă străină. Ca să ne păstrăm capacitățile cognitive la performanța lor maximă, trebuie să fim dispuși să învățăm într-un mod constant.



Puteți opta pentru cursuri diferite în funcție de vârstă și nivelul de germană.





Centrul Gutenberg, inițiativa marca Gutenberg de învățare a limbii germane pentru adulți, studenți sau liceeni, își propune să sprijine prin cursuri online și resurse educaționale toate persoanele care vor să învețe limba germană.





Sunt organizate cursuri clasice care se axează pe învățarea limbii germane după cerințele încadrării în standardele lingvistice europene, dar și cursuri conversaționale, unde am avut posibilitatea de a-mi exersa noile cunoștințe cu un vorbitor nativ de limba germană.





Cursurile sunt organizate pentru toate nivelurile de limbă, deci dacă nu ai mai avut tangențe cu limba germană te poți înscrie la nivelul A1.1, unde vei începe învățarea de la 0 alături de colegii tăi, sau, dacă totuși ai mai făcut germană poți alege un curs de nivel intermediar sau chiar avansat.





Sunt sigură că și tu vrei să fii coleg/ă cu mine, așa că hai la cursuri să învățăm împreună limba germană!





