Liliana Dragomir, la Mix Actual

Câteva mii de absolvenți brașoveni din 2017 nu se regăsesc în acest moment în nici o statistică.Ei nu își continuă școala, nu s-au angajat nicăieri iar la șomaj s-au înscris 200.Unde sunt ei? Cel mai probabil se ascund sub sintagma PSP (pe spatele părinților), părinții fiind, de fapt primii vinovați pentru aceasă situație. Părinții care fac uneori credite să-și țină copilul la o facultate, deseori privată, fără să accepte că odrasla nu va putea niciodată lucra în domeniul ïn care are diploma, părinții care fac sacrificii lucrànd ïn străinătate să asigure un trai bun copilului, fără să-l învețe să muncească.Angajatorii cer deseori experiența pe care un tânăr nu are cum să o obțină dacă nu începe de undeva.Despre facilitățile AJOFM pentru tinerii care se angajează și pentru angajatorii care ïi primesc.Despre cei 900 de lei lunar pe care ii poate primi angajatorul care deschide porțile pentru categoriile defavorizate.Despre facilitâțile pentru navetiști, pentru relocare, pentru instalare.Despre târgul de joburi de vineri, de la Casa Armatei.Cu Liliana Dragomir - director executiv AJOFM.