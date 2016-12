Liceul de Muzică din Brașov are nevoie de sprijin!

Descriere foto: Liceul de Muzică Braşov

Asociația de părinți Pro Musica „Tudor Ciortea”, în colaborare cu Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” din Brașov, organizează vineri, 9 decembrie, de la ora 18.00, la Sala “Patria”, concertul caritabil intitulat „Muzică de poveste”. Evenimentul este un prim pas în demersul susținerii muzicii și singurei instituții de învățământ preuniversitar cu profil muzical din județ. Necesitățile acestui liceu sunt multiple, printre acestea, reparația instrumentelor deja învechite pe care le folosesc elevii, achiziționarea unora noi sau a altora care lipsesc cu desăvârșire. Un alt lucru care se impune este renovarea Sălii Festive a liceului, care nu are acustica necesară și nici nu se prezintă ca un spațiu adecvat pentru spectacole, în care copiii, viitori artiști, ar trebui să evolueze. În cadrul concertului, elevii liceului, împreună cu invitații speciali Alexandra Fits (pian & voce), Asineta Răducan (solistă Opera Brașov), Bianca Zurovski (actriță Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov), vor aduce pe scenă atmosfera plină de bucurie a sărbătorilor de iarnă. Alături de aceștia, își vor da concursul artiştii Mihaela Manciu, Raluca Ştefoni şi tinerii performeri ai Dance with me Studio, alături de ansamblurile Corona Melos, Corul Gymnasium, Ansamblul Instrumental de Cameră, Corul Transilvania şi Orchestra Corona Transilvanica. Invitațiile pentru acest concert pot fi procurate de la sediul Liceului de Muzică, de pe strada Colonel Ion Buzoianu, nr. 1. Ele pot fi cumpărate şi în seara concertului, de la Sala “Patria”, cu 25 de lei. Asociația de părinți Pro Musica „Tudor Ciortea” Brașov pune la dispoziție, pentru cei interesați, și un cont pentru donații: RO15CECEBV0630RON0843584, deschis la CEC Bank.