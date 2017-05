Liceenii din Braşov se întrec la „Olimpiada de Dezbateri”

Descriere foto: Olimpiada Naţională de Argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii Dezbat”; Sursa: hotnews.ro



De vineri până duminică, la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, 30 de echipe de elevi, din 20 de licee şi o şcoală profesională vor dezbate. Are loc în Brașov singura olimpiadă şcolară cu public spectator.



Este în plină desfățurare etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale de Argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii Dezbat”.

9 echipe se întrec la secţiunea avansaţi, iar alte 21, la secţiunea începători.



În competiție sunt înscriși elevi de la unităţi şcolare din Braşov, Făgăraş, Victoria, Predeal, Săcele, Codlea, Zărneşti, Bran.

Finalele vor avea loc duminică, 28 mai 2017, la fel şi festivitatea de premiere.



Concursul naţional „Tinerii dezbat” a debutat în anul 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul şcolar, într-un format acreditat la nivel internaţional. Concursul s-a bucurat de succes în rândul elevilor şi al profesorilor încă de la început, crescând în fiecare an ca dimensiune şi ca număr de participanţi. Schimbările substanţiale şi lecţiile învăţate de-a lungul anilor au dus la transformarea competiţiei, de la concurs naţional, la Olimpiadă Naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică, cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale pentru anul şcolar 2016-2017.



Întrecerea are caracter public şi se va desfăşura la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, vineri şi sâmbătă între orele 9.45 - 16.45 și duminică între orele 9.00 - 10.15. Finalele sunt programate duminică, de la 12.00, urmate de festivitatea de premiere.